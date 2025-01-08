Телеобъектив с перископом расположен в правом верхнем углу, а внизу расположены остальные три камеры.

8 января в Интернете появился новый рендер смартфона Xiaomi Mi 15 Ultra, который предоставляет представление о дизайне данного флагмана. На опубликованном рендере точно видно, что Xiaomi Mi 15 Ultra продолжает традиционный дизайн кольцевого модуля, который стал культовым для предыдущих моделей серии. Телеобъектив с перископом расположен в правом верхнем углу кольцевого модуля, а ниже него находятся три дополнительные камеры. Этот дизайн не только эстетически привлекательный, но и функциональный, обеспечивая оптимальное расположение сенсоров и объективов.

Одним из главных акцентов Xiaomi Mi 15 Ultra является её революционная система камер, разработанная в сотрудничестве с известным брендом Leica. Основная камера оснащена лучшим в отрасли сенсором YT900 с диагональю 1/0,98 дюйма, что гарантирует исключительное качество снимков. Телеобъектив перископа модернизирован до 200-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL HP9 1/1,4 дюйма и поддержкой технологии объединения пикселей 4x4. Эта технология позволяет значительно улучшить качество изображения, особенно в условиях низкой освещённости. Кроме того, смартфон оснащён 50-мегапиксельным портретным телеобъективом и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Такое разнообразие объективов обеспечивает пользователю максимальную гибкость при фотографировании различных сцен и объектов.

Помимо мощной системы камер, Xiaomi Mi 15 Ultra также будет оснащён функцией спутниковой связи Tiantong в стандартной комплектации. Топ-версия смартфона пойдёт ещё дальше, поддерживая функцию спутниковой связи Beidou. Эта технология обеспечивает ещё более надёжную и широкую доступность спутниковой связи.