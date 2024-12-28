Кроме того, известно о наличии основного датчика с разрешением 50 МП с технологией RYYB для улучшения качества съëмки при слабом освещении.

Компания Huawei готовится к выпуску новой модели серии Enjoy 70 - смартфона Huawei Enjoy 70X, который дебютирует на китайском рынке 30 декабря. Этот смартфон среднего класса получит ряд значительных улучшений по сравнению с другими смартфонами данной серии. Особое внимание заслуживает использование другого процессора от Huawei.

Одной из ключевых особенностей Huawei Enjoy 70X является его мощный чипсет Kirin 8000A, который указан в различных сертификатах. Кроме того известно о возможности передачи сообщений через спутниковую сеть Beidou. Эта функция обеспечивает дополнительную связь в районах с ограниченным покрытием сотовой связи, что особенно полезно для пользователей, часто находящихся в отдалённых или труднодоступных местах. Варианты хранения будут варьироваться от 128 ГБ до 512 ГБ в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. В нём будет установлен уже привычный сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Huawei Enjoy 70X будет обладать 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей и 10-битной глубиной цвета, обеспечивая точную цветопередачу. Аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт гарантирует длительное использование устройства.

С точки зрения дизайна, Huawei Enjoy 70X получит изогнутый дисплей и круглый модуль камер на задней панели с характерным дизайном. Камера в Huawei Enjoy 70X также стоит особого упоминания. Основной датчик имеет разрешение 50 МП и оснащён технологией RYYB, которая существенно улучшает качество съëмки при слабом освещении. Кроме того, устройство включает в себя макрокамеру с разрешением 2 МП и фронтальную камеру с разрешением 8 МП.