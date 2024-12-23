Dimensity 8400 включает в себя флагманский процессор искусственного интеллекта MediaTek NPU 880.

23 декабря компания MediaTek провела конференцию по запуску нового продукта, представив чипсет Dimensity 8400, который обещает стать значительным шагом вперёд в мире мобильных технологий. Этот процессор не только демонстрирует впечатляющую производительность, но и обеспечивает высокую энергоэффективность, что делает его идеальным выбором для современных смартфонов.

Dimensity 8400 использует архитектуру «полного большого ядра», широко используемую в текущих флагманских продуктах. Он оснащён 8 большими ядрами Arm Cortex-A725 с основной частотой до 3,25 ГГц. По сравнению с предыдущим поколением, производительность одного ядра увеличилась на 10%, а энергопотребление снизилось на 35%. Кроме того, кэш-память 2-го уровня увеличена вдвое, а кэш-память 3-го уровня и системный кэш также усилены для дальнейшего повышения производительности и энергоэффективности. В многоядерном тесте Geekbench Dimensity 8400 показал отличные результаты, набрав более 6700 баллов. Оценка AnTuTu также превысила 1,8 миллиона, что говорит о высоких показателях процессора. Благодаря отличному дизайну полностью крупноядерной архитектуры, Dimensity 8400 демонстрирует хорошие показатели энергоэффективности: энергопотребление многоядерных процессоров снизилось на 44% по сравнению с предыдущим поколением.

В области искусственного интеллекта Dimensity 8400 включает в себя флагманский процессор MediaTek NPU 880. Полноядерный процессор и мощный NPU взаимодействуют в работе, что значительно повышает производительность целых чисел/с плавающей запятой, скорость обработки языковой модели и скорость генерации изображений. Кроме того, Dimensity 8400 оснащен интеллектуальным механизмом MediaTek Dimensity AI, который поддерживает модель большого языка на стороне устройства, модель Stable Diffusion 1.5 на стороне устройства и другие технологии, позволяющие быстрее и качественнее генерировать мультимедийный контент и обрабатывать длинный текст.

Также Dimensity 8400 оснащён графическим процессором Arm Mali-G720, пиковая производительность которого на 24% выше, чем у чипа предыдущего поколения. Энергопотребление этого графического процессора снижено на 42%. Этот флагманский графический процессор не только обладает мощными возможностями графических вычислений, но также поддерживает множество передовых технологий, таких как аппаратная трассировка лучей и рендеринг с переменной скоростью. Для обработки изображений Dimensity 8400 оснащён процессором изображений MediaTek Imagiq 1080 ISP и встроенным аппаратным механизмом масштабирования QPD. Благодаря тесной интеграции программного и аппаратного обеспечения, Dimensity 8400 поддерживает глобальную фокусировку по глубине, делая фокусировку более быстрой и точной.

Для любителей поиграть, Dimensity 8400 предлагает уникальный двигатель Star Speed. Благодаря уникальному алгоритму производительности, он может выполнять планирование ресурсов в реальном времени на основе требований к производительности игры и температуры устройства, обеспечивая плавность и стабильность игрового процесса. Технология удвоения кадров позволяет продлить время игры и снизить температуру устройства даже при 60 кадрах в секунду.