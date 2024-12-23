Данные модели поддерживают только быструю зарядку мощностью 80 Вт или 90 Вт.

В последние дни появилось много интересной информации о будущих планах компании Vivo в сфере мобильных устройств. И теперь известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Vivo готовит ряд новых сотовых телефонов, которые будут отличаться батареями высокой плотности и достаточно мощными техническими характеристиками.

Одним из ключевых моментов новых моделей станет использование аккумуляторов с высокой плотностью энергии. Ожидается, что флагманский телефон Vivo будет оснащён аккумулятором ёмкостью около 6500 мА*ч. Это достижение стало возможным благодаря технологии Blue Ocean от Vivo, которая позволяет создавать батареи с более высокой плотностью энергии, чем у стандартных аккумуляторов. Например, уже анонсированный Vivo S19, выпущенный в мае 2024 года, имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч в корпусе толщиной всего 7,19 мм, что является значительным достижением. В высокопроизводительной линейке среднего класса суббренда iQOO ожидается использование аккумуляторов ещё большей ёмкости – около 7000 мА*ч или даже 7500 мА*ч. Эти модели будут позиционироваться как мощные устройства, способные удовлетворить потребности пользователей, требующих длительной автономной работы без частой зарядки.

Хотя новые модели будут оснащены мощными батареями, они будут поддерживать только быструю зарядку мощностью 80 Вт или 90 Вт. Это связано с тем, что высокая ёмкость аккумулятора компенсируется относительно низкой мощностью зарядки. Согласно прогнозам, в будущем будет наблюдаться тенденция к уменьшению количества мобильных телефонов, поддерживающих быструю зарядку 120 Вт, поскольку доля ёмкости аккумулятора будет возрастать, а быстрая зарядка новых моделей будет сокращаться.

В октябре этого года Vivo выпустила три флагмана: vivo X200, vivo X200 Pro и vivo X200 Pro mini. В апреле следующего года ожидается выпуск vivo X200 Ultra, который будет оснащён системой из трёх камер высшего уровня, включая два сенсора Sony для основной камеры и сверхширокоугольного объектива, а также сенсор Samsung для 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камеры. Ёмкость аккумулятора vivo X200 Ultra составит около 6000 мА*ч. Предполагается, что флагманское устройство ёмкостью 6500 мА*ч может быть моделью серии vivo X200S или серии vivo X300.

Кроме того, iQOO официально объявила о выпуске в январе следующего года обновлённой версии iQOO Z9 Turbo, оснащённой чипсетом Snapdragon 8s Extreme Edition и ультратонкой батареей Blue Ocean ёмкостью 6400 мА*ч.