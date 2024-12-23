Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
В 2025 году Vivo выпустит флагман с батареей 6500 мА*ч и смартфон среднего класса на 7500 мАч
Данные модели поддерживают только быструю зарядку мощностью 80 Вт или 90 Вт.

В последние дни появилось много интересной информации о будущих планах компании Vivo в сфере мобильных устройств. И теперь известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Vivo готовит ряд новых сотовых телефонов, которые будут отличаться батареями высокой плотности и достаточно мощными техническими характеристиками.

Одним из ключевых моментов новых моделей станет использование аккумуляторов с высокой плотностью энергии. Ожидается, что флагманский телефон Vivo будет оснащён аккумулятором ёмкостью около 6500 мА*ч. Это достижение стало возможным благодаря технологии Blue Ocean от Vivo, которая позволяет создавать батареи с более высокой плотностью энергии, чем у стандартных аккумуляторов. Например, уже анонсированный Vivo S19, выпущенный в мае 2024 года, имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч в корпусе толщиной всего 7,19 мм, что является значительным достижением. В высокопроизводительной линейке среднего класса суббренда iQOO ожидается использование аккумуляторов ещё большей ёмкости – около 7000 мА*ч или даже 7500 мА*ч. Эти модели будут позиционироваться как мощные устройства, способные удовлетворить потребности пользователей, требующих длительной автономной работы без частой зарядки.

Хотя новые модели будут оснащены мощными батареями, они будут поддерживать только быструю зарядку мощностью 80 Вт или 90 Вт. Это связано с тем, что высокая ёмкость аккумулятора компенсируется относительно низкой мощностью зарядки. Согласно прогнозам, в будущем будет наблюдаться тенденция к уменьшению количества мобильных телефонов, поддерживающих быструю зарядку 120 Вт, поскольку доля ёмкости аккумулятора будет возрастать, а быстрая зарядка новых моделей будет сокращаться.

В октябре этого года Vivo выпустила три флагмана: vivo X200, vivo X200 Pro и vivo X200 Pro mini. В апреле следующего года ожидается выпуск vivo X200 Ultra, который будет оснащён системой из трёх камер высшего уровня, включая два сенсора Sony для основной камеры и сверхширокоугольного объектива, а также сенсор Samsung для 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камеры. Ёмкость аккумулятора vivo X200 Ultra составит около 6000 мА*ч. Предполагается, что флагманское устройство ёмкостью 6500 мА*ч может быть моделью серии vivo X200S или серии vivo X300.

Кроме того, iQOO официально объявила о выпуске в январе следующего года обновлённой версии iQOO Z9 Turbo, оснащённой чипсетом Snapdragon 8s Extreme Edition и ультратонкой батареей Blue Ocean ёмкостью 6400 мА*ч.

#смартфон #смартфон 2024 #vivo #смартфон 2025 #vivo x #vivo x200 #vivo x200 pro #vivo x200 ultra #vivo x200 mini #vivo x200s
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ атаковали Казань сверхсекретными дронами "Лютый"
6
В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
27
CD Projekt Red поделилась свежими деталями о Цири в The Witcher 4 – древняя кровь и телепортация
2
FT: Шольц высказал упрек Дуде за призыв конфисковать активы РФ
17
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
7
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
5
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
Названы совместимые с iOS 19 и iPadOS 19 устройства
+
В Якутии в рамках проекта «Восточный Меридиан» построят дороги к арктическим месторождениям
+
Российский киберспортсен Donk станет самым молодым обладателем «‎Лучшего игрока года» в истории CS‎
+
Стали известны цены на материнские платы AMD с чипсетом B850
1
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
Reuters: ВСУ быстрыми темпами обучают ИИ управлению беспилотниками
3
Режим исследования Deep Research в нейросети Gemini теперь доступен на 40 языках
+
Обновлëнная версия iQOO Z9 Turbo будет обладать ​​аккумулятором ёмкостью около 7000 мАч
+
"Выпустили фикс для патча, а потом фикс для фикса" - в сети обсуждают обновление S.T.A.L.K.E.R. 2
5
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
9

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
7
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
21
Окологоночные новости и слухи декабря
1
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
26
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
1
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
2

Сейчас обсуждают

x86_64
09:50
Скриншоты как обычно на высоте...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
ИСКАНДЕР
09:47
Цена нвидию порадует! )))
GeForce RTX 5080 16 ГБ выйдет первой в январе 2025 года, а за ней флагманская RTX 5090 32 ГБ
Eppius
09:46
Нууу. Этож все меняет в нашей жизни.
Исследование показало, что Луна возникла 4,51 млрд лет назад, а не 4,4 млрд, как считалось ранее
x86_64
09:43
Хочу говорит процессор подешевле, меньше 2000р, ок Хочу говорит чтобы процессор до 2000р полноценно поддерживал PCI-Express .... Вопрос почему дешевый процессор не работает как дорогой? Чимбал счита...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
akzi
09:41
https://www.micron.com/products/memory/dram-components/lpddr5x/part-catalog?density=192Gb 24ГБ модули! Part number Download Component Density Speed MT/s I/O Voltage Operating Temp Bus Width CAS Late...
В кроссовере "Годзилла и Конг: Новая империя" обитатели Полой Земли бросят вызов двум Титанам
x86_64
09:36
Ок сделаем вид что это серьезное заявление, https://github.com/Shedou Вопрос чему из этого мне стоит поучиться? Что содержит неоценимые знания?
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
Егор Уланов
09:36
7800xt где потеряли?
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
Наташа Медведская
09:33
Научись грамотно писать,а то непонятно,какой язык...то ли русский,то ли украинский.Похож на собачий гавканьем!
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Айдар Кожагельдиев
09:27
Статья один сплошной подлиз синему и зелёному лагерю . А если по факту ? Про интел ничего писать не буду потому как смысла нет писать про умирающую компанию которая стала жертвой собственной жадности ...
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
Сергей Анатолич
09:23
Очередная проходная винда. Такими были: Windows Me, Vista, 8.
Microsoft настаивает на необходимости TPM 2.0 и Secure Boot для Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем