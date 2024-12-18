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СтарыйДед
Серия iPhone 17 может сохранить дизайн с треугольным модулем камер
По новым данным, в серии iPhone 17 действительно будет изменëн дизайн системы задней камеры, но это будет не горизонтальное расположение, как сообщалось ранее.

В последнее время появилось множество слухов о потенциальном дизайне будущей серии iPhone 17. Одним из наиболее обсуждаемых моментов стала информация о возможном изменении расположения камер в новых моделях. Однако, как часто бывает с неофициальными источниками, эти слухи оказались не совсем точными.

Ранее появились сообщения, что как минимум одна модель iPhone 17, предположительно "iPhone 17 Slim", может иметь горизонтально расположенную систему камер. Эта информация вызвала бурные дискуссии среди фанатов и экспертов, поскольку такая конструкция была бы значительным изменением по сравнению с привычным дизайном камер Apple. Однако сообщение от пользователя под ником "Setsuna Digital" опровергают эти слухи. По словам этого информатора, дизайн системы задней камеры в серии iPhone 17 действительно претерпит изменения, но не в том направлении, о котором говорилось ранее. Якобы его неизвестный источник сообщил ему, что внешний вид задней панели действительно изменился, но расположение трёх камер по-прежнему будет представлять собой треугольник, а не горизонтальную полосу, о которой сейчас сообщается в Интернете. 

Слухи о горизонтальном расположении камеры впервые появились от двух информаторов, которые предполагали, что такая конструкция будет применена к более тонкой и лёгкой модели iPhone 17 Slim. Уменьшение толщины устройства действительно создаёт определённые технические трудности при проектировании модуля камеры, и горизонтальная конструкция рассматривалась как одно из возможных решений. Некоторые источники даже предоставили изображения предполагаемой модели, на которых видно горизонтальное расположение модулей камеры. Помимо слухов о дизайне камеры, также появились слухи об использовании новых материалов в модели iPhone 17 Pro. Например, есть не подтверждённая информация о том, что Apple может отказаться от титана в пользу других материалов.

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