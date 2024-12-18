Утверждается, что текущий результат в AnTuTu достигает 1,2–1,3 миллиона баллов.

В последнее время в Интернете активно обсуждается будущая серия смартфонов Huawei Pura 80, которая, по словам пользователя под ником "Factory Director", уже проходит испытания и планируется к выпуску во втором квартале следующего года. Одним из ключевых моментов новой серии является использование высококачественного датчика Howe OV50K, который обещает существенно улучшить качество фотографий. Кроме того, смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5600 мА*ч. При этом в тестах AnTuTu, производительность нового телефона может достигать 1,2–1,3 миллиона баллов. Пользователям будут предложены два варианта экрана: прямой экран размером 6,6 дюйма и изогнутый экран размером 6,8 дюйма.

Хотя ранее было много слухов о том, что новая серия может получить поддержку низкоорбитального спутникового Интернета, последняя информация гласит, что эта технология все ещё находится в очень раннем состоянии и не пройдёт необходимое тестирование к моменту выпуска серии Pura 80. Юй Чэндун, представитель компании, сообщил, что публичное тестирование этой технологии начнётся не раньше второй половины 2025 года. Также известно, что серия Pura 80 будет поставляться с предустановленной родной системой Hongmeng (HarmonyOS). Ранее Huawei анонсировала новую версию HarmonyOS NEXT, которая будет пакетно распространяться на модели серии Pura 70. Новая система включает множество оптимизаций, таких как улучшение отображения больших папок во перетаскивания, оптимизация интерфейса Hyper Terminal и улучшение отображения погоды и времени на экране блокировки.

Хотелось бы отдельно отметить, что объëм поставок предыдущей серии Pura 70 превысил 10 миллионов единиц. Если серия Pura 80 сможет сохранить такую же привлекательность для потребителей, то продолжение этого успеха выглядит вполне реалистичным.