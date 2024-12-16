При этом экран, дизайн, система камер и прочие характеристики устройств будут идентичны.

В этом месяце ожидается запуск новой серии от OnePlus - Ace 5 и Ace 5 Pro. Благодаря утечкам и сообщениям от известных инсайдеров, таких как Digital Chat Station, уже имеется достаточно подробной информации касательно этих двух моделей.

OnePlus Ace 5 будет обладать 6,78-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем от BOE X2 с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран отличается ультратонкими рамками со всех четырёх сторон. Под корпусом у смартфона будет Snapdragon 8 Gen 3 и он будет иметь до 16 Гб оперативной и до 1 Тб встроенной памяти. Аккумулятор смартфона будет иметь емкость 6415 мА*ч и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. В плане камер, OnePlus Ace 5 будет оснащён тройной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного сенсора, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива и 2-мегапиксельного макро-объектива. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп.

А вот OnePlus Ace 5 Pro станет более продвинутой версией стандартного модели, с несколькими ключевыми отличиями. Основным отличием будет использование более мощного чипсета Snapdragon 8 Extreme Edition, который обеспечит ещё более высокую производительность по сравнению со стандартной версией. Аккумулятор в Pro версии будет иметь ёмкость 6100 мА*ч и поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. Все остальные конфигурации, включая экран, дизайн и камеры, будут идентичны стандартной версии OnePlus Ace 5. Это означает, что пользователи Pro версии также получат тот же 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей, тройную камеру и прочие характеристики.