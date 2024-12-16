Он оснащëн трëхполосной акустической системой и имеет пыле- и водонепроницаемость на уровене IP64.

Сегодня, 16 декабря, компания Vivo официально представила свой новый смартфон, Vivo Y300 5G, который уже доступен для предварительной покупки и официально выйдет на рынок 20 декабря. Vivo Y300 5G отличается тонким и лёгким корпусом с изогнутыми краями на задней крышке, что делает его очень удобным для длительного использования.

Корпус устройства имеет толщину около 7,79 мм и доступен в трёх цветах: благоприятный белоснежный, зелëно-сосновый и звëздно-бриллиантово-чëрный. Дизайн смартфона напоминает часы Seiko, добавляя ему изысканности и элегантности.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым OLED-экраном, поддерживающим частоту обновления 120 Гц. Экран отличается широкой цветовой гаммой P3 и высокой яркостью до 1300 нит. Кроме того, он прошёл сертификацию SGS на низкий уровень синего света и защиту от усталости глаз, а также поддерживает высокочастотное ШИМ-регулирование с частотой 3840 Гц. Защита экрана обеспечивается усиленным алмазным защитным стеклом, более устойчивым к царапинам и износу.

Смартфон работает на MediaTek Dimensity 6300 с ультратонкой батареей Blue Ocean ёмкостью 6500 мА*ч, которая позволяет непрерывно играть в игры до 12,6 часов при полной зарядке. Даже при уровне заряда батареи в 1%, устройство может находиться в режиме ожидания до 4,3 часов или поддерживать разговор до 23,8 минут. Батарея также поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Смартфон оборудован сверхчёткой основной камерой на 50 мегапикселей, дополненной двойной задней камерой на 2 мегапикселя. Камера оснащена новой оригинальной технологией мягкого света цвета и технологией мягкого света наноуровня, что делает свет плавным и равномерным, особенно в тёмных условиях. Спереди расположена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Также Vivo Y300 5G использует динамики нового поколения, которые могут обеспечить сверхгромкую громкость до 600%, и звук может передаваться на расстояние до 100 метров. В сочетании с трëхполосной акустической системой смартфон обеспечивает более мощное и трёхмерное звучание. Благодаря поддержке панорамного 3D-звука, пользователи могут наслаждаться эффектами объëмного звука без наушников.

Смартфон работает под управлением системы OriginOS 5 и поддерживает различные полезные функции. Vivo Y300 5G также получил пятизвездочный сертификат SGS по защите от падений и поддерживает полную пыленепроницаемость, распознавание лиц и оптическую разблокировку отпечатков пальцев под экраном.

Но одной из интересных особенностей Vivo Y300 5G является "первый в отрасли режим карьеры" для тех, кто работает водителем. Этот режим можно автоматически включать, обеспечивая более точное позиционирование, позволяя пользоваться смартфоном без рук и многое другое.