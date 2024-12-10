Среди других победителей в категории технологий — беззеркальная камера Sony A9 III и чипы Qualcomm Snapdragon X-серии.

Недавно издание "Popular Science" опубликовало список 50 лучших инноваций 2024 года, и гарнитура Apple Vision Pro была признана лучшей инновацией года. И несмотря на то, что устройство столкнулось с несколькими проблемами, такими как высокая цена, ограниченные продажи на рынке и относительно осторожная поддержка разработчиков, оно всё же смогла достигнуть вершины списка благодаря своей революционной технологии. Apple Vision Pro представляет собой новое направление в области дополненной реальности (AR), демонстрируя значительный потенциал по сравнению с предыдущими AR-устройствами. Гарнитура оснащена передовыми технологиями, которые позволяют совмещать цифровой контент с физическим миром. Это устройство можно назвать «пространственным компьютером», поскольку оно позволяет пользователям сохранять связь с окружающими, одновременно имея доступ к цифровому контенту.

Apple Vision Pro оснащена дисплеями с ультравысоким разрешением, использующими микро-OLED технологию, которая вмещает 23 миллиона пикселей в два дисплея, каждый размером с почтовую марку. Это обеспечивает более высокое разрешение, чем 4K телевизор, для каждого глаза. Кроме того, устройство оснащено продвинутой системой Spatial Audio, которая использует два отдельно усиленных драйвера для создания персонализированного пространственного звука, создавая ощущение, что звуки приходят из пространства вокруг пользователя. Гарнитура также включает в себя высокопроизводительную систему отслеживания глаз и рук, что позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальными объектами естественными и интуитивными способами – глазами, руками и голосом.

В списке "Popular Science" также упоминаются другие значительные инновации 2024 года. Беззеркальная камера Sony A9 III была признана первой потребительской беззеркальной камерой, устранившей проблему «дрожания изображения». Чипы Qualcomm Snapdragon X-серии превзошли чипы Apple, AMD и Intel благодаря своей высокопроизводительной конструкции ядра, что может стать ключом к уникальной форме ПК с Windows.