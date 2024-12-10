На самом деле Маск много раз говорил о том, что Tesla не планирует выпускать смартфоны.

В последнее время в технологическом сообществе активно обсуждается возможность выпуска смартфона под брендом Tesla, несмотря на то, что основной бизнес компании Илона Маска сосредоточен на производстве электромобилей, накопителей энергии и продукции на солнечной энергии. Если верить различным утечкам и презентациям, которые появились в сети, Tesla Phone может стать одним из самых революционных смартфонов на рынке. Илон Маск несколько раз комментировал возможность выпуска смартфона от Tesla. В начале ноября прошлого года он заявил, что у Tesla нет планов по созданию мобильного телефона, пока два гиганта смартфонов, Apple и Google, «не начнут делать что-то действительно плохое». Однако, несмотря на эти заявления, в сети продолжают появляться утечки и концептуальные дизайны предполагаемого Tesla Phone.

Рендеры устройства, появившиеся в сети, показывают, что смартфон Tesla может иметь несколько уникальных и привлекательных особенностей. Смартфон может иметь классический изогнутый дизайн экрана. Верхняя и нижняя границы экрана могут быть еле заметны, создавая безрамочный вид. Положение разъёма наушников очень похож на старые мобильные телефоны серии S от Samsung. Экран, вероятно, будет изогнут по краям, что добавляет элегантности и современности устройству. На задней панели телефона расположен овальный модуль камеры, содержащий как минимум две камеры, а также вспышку и другие компоненты. Это напоминает современные смартфоны с фокусом на высококачественной фотосъëмке. Сбоку телефона имеется металлическая рамка, которая добавляет прочности и стиля устройству. Помимо штатных кнопок питания и громкости, на другой стороне могут быть расположены две кнопки, возможно, связанные с фотосъëмкой. Это может включать в себя специальные режимы съёмки или быстрый доступ к камере. Внизу смартфона также есть отверстие, которое, возможно, является слотом для стилуса. Это добавляет функциональности и удобства для пользователей, которые предпочитают работать со стилусом.