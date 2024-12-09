В будущем новый Xiaomi SU7 и будущие внедорожники должны поддерживать UWB.

9 декабря появилась информация от инсайдера Digital Chat Station, что предстоящий Xiaomi Mi 15 Ultra будет оснащён технологией Ultra Wideband (UWB), которая будет использоваться в качестве цифрового ключа от автомобиля. Это не первый раз, когда Xiaomi использует эту технологию, но теперь она становится ещё более значимой, особенно с учётом планов компании по входу на рынок автомобилестроения.

UWB, или Ultra Wideband, представляет собой технологию беспроводной связи, позволяющую передавать большие объëмы данных на небольшие расстояния с высокой точностью. Эта технология не нова: она была впервые использована в 1890-х годах и позже коммерциализирована для использования в бытовой электронике и беспроводных персональных сетях. Одним из ключевых преимуществ UWB является её способность обеспечивать точное позиционирование вплоть до сантиметров. Благодаря ультракоротким импульсам, UWB может быстро определить расстояние до устройств и их положение в трёхмерном пространстве с ошибкой всего в 20 см. Это позволяет использовать смартфон как цифровой ключ, который не только очень безопасен, но и чрезвычайно удобен в использовании.

Xiaomi впервые применила технологию UWB в своём флагманском смартфоне Mi MIX 4. Эта модель была оснащена функцией "One Finger Connect", которая позволяла пользователю наводить смартфон на устройство и сразу получать панель управления на экране. Эта технология обеспечивала быстрое и точное позиционирование устройств, не создавая помех другим беспроводным сигналам.

Сейчас, когда Xiaomi официально выходит на рынок автомобилестроения, технология UWB возвращается в качестве автомобильного ключа. Удобство заключается в том, что больше не нужно искать физические ключи. Но технология UWB обеспечивает не только удобство, но и высокий уровень безопасности. Автоматическая разблокировка дверей и запуск двигателя без необходимости выводить смартфон из спящего режима делают процесс взаимодействия с автомобилем максимально комфортным. Кроме того, низкое энергопотребление UWB не повлияет на батарею смартфона, что особенно важно для ежедневного использования.

Xiaomi уже строит планы на будущее, включая поддержку UWB в новых моделях автомобилей, таких как будущие внедорожники. Это шаг к предоставлению пользователям комплексных интеллектуальных решений для путешествий, что становится неизбежным выбором для технологической компании, входящей на рынок автомобилестроения.