BlueStacks заявила на своем официальном сайте, что 10 декабря выпустит версию с поддержкой Apple Silicon.

Для тех, кто давно использует эмуляторы Android, название BlueStacks знакомо. Этот популярный эмулятор уже долгое времени позволяет пользователям запускать мобильные приложения и игры на своих компьютерах, будь то Windows или Mac с процессорами x86. Однако, с появлением новых процессоров Apple Silicon, многие пользователи Mac с M1, M2 и M3 чипами столкнулись с проблемами совместимости. Недавно BlueStacks объявила о выпуске новой версии, специально адаптированной для процессоров Apple Silicon.

10 декабря ожидается выпуск новой версии BlueStacks, которая будет поддерживать процессоры Apple Silicon. Хотя официальный представитель не поделился подробной информацией, анимация на официальном сайте компании намекает на то, что новый эмулятор будет использовать собственный графический движок Metal от Apple. Это означает, что пользователи могут ожидать значительного улучшения производительности и поддержки игр. BlueStacks уже давно известен своей способностью поддерживать большинство приложений и игр из магазина Google Play. Эмулятор позволяет пользователям управлять мобильными играми с помощью мыши и клавиатуры. Кроме того, BlueStacks поддерживает создание нескольких экземпляров, позволяя пользователям одновременно запускать несколько приложений или игр.

Новая версия BlueStacks, адаптированная для Apple Silicon, обещает предоставить пользователям ещё больше возможностей. Также предполагается, что BlueStacks будет предоставлять игрокам 1000 приглашений каждый день, хотя конкретные детали о системе оплаты будут объявлены после релиза.