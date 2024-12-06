Ожидается, что он будет иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч

В октябре этого года компания Vivo представила три новых флагманских смартфона: стандартный X200, X200 Pro и версия Pro mini, все из которых оснащены мощным процессором MediaTek Dimensity 9400. Однако, как стало известно из последних сообщений, в серии Vivo X200 готовится к выпуску ещё одна модель - Vivo X200 Ultra, которая станет самой топовой позицией в линейке.

Подготовительные работы над X200 Ultra были ускорены, и ожидается, что этот флагман будет выпущен примерно в апреле 2025 года. Vivo X200 Ultra будет обладать чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Экран Vivo X200 Ultra будет изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2K и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Кроме того, смартфон будет оснащен различными технологиями отображения, включая защиту глаз, чтобы минимизировать нагрузку на глаза во время длительного использования.

Vivo X200 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч, который обеспечит длительную автономную работу. Смартфон также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью более 100 Вт, а также беспроводную зарядку. Но одной из ключевых особенностей Vivo X200 Ultra станет его система обработки изображений. Смартфон будет оснащён полноразмерной задней камерой с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1,3 дюйма, который, вероятно, будет моделью Sony LYT818. Кроме того, модель будет иметь перископический телеобъектив с разрешением до 200 МП и размером сенсора 1/1,4 дюйма.