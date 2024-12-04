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СтарыйДед
Poco готовится к выпуску новых смартфонов Poco M7 Pro 5G и Poco C75 5G 17 декабря
Релиз и пресс-конференция запланирована на ту же дату.

Глава бренда Pосо, Химаншу Тандон, недавно анонсировал выпуск новых продуктов, которые будут представлены на пресс-конференции 17 декабря 2024 года. Слоган мероприятия — «#DoubleTheMystery» — намекает на возможный запуск двух новых смартфонов 5G: Pосо M7 Pro 5G и Pосо C75 5G.

Pосо M7 Pro 5G уже прошёл сертификацию в таких органах, как FCC и IMDA, что подтверждает его скорый выпуск. По слухам, этот смартфон является обновлённой версией Redmi Note 14 5G, но с несколькими ключевыми отличиями. Вместо конструкции с тремя камерами, как в предыдущей модели, M7 Pro 5G будет оснащён модулем с двумя камерами. Визуально устройство отличается двухцветным дизайном и квадратным модулем задней камеры, что делает его дизайн более выразительным по сравнению с монотонным дизайном M6 Pro.

Технические характеристики Pосо M7 Pro 5G включают в себя 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон будет обладать 50-Мп основной камерой, 2-Мп макро-камерой и 16-Мп фронтальной камерой. Батарея устройства будет иметь ёмкость 5 110 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Pосо M7 Pro 5G будет работать под управлением операционной системы HyperOS на базе Android. 

Pосо C75 5G, как ожидается, продолжит традицию бренда по предложению доступных и экономичных смартфонов. Этот вариант будет отличаться от версии C75 4G, доступной на других рынках. Pосо C75 5G, вероятно, будет оснащён чипсетом Snapdragon 4 Gen 2, 6,88-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц, и аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон будет работать под управлением HyperOS на базе Android 14.Эта модель идеально подойдëт тем, кто ищет доступный смартфон с 5G.

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