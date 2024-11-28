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СтарыйДед
Выпущена серия Vivo s20 с чипсетами от разных производителей, экранами от ВОЕ и 50 МП селфи-камерой
Стандартный S20 имеет процессор Snapdragon 7 Gen 3, а S20 Pro работает на MediaTek Dimensity 9300+.

28 ноября компания Vivo провела конференцию, посвящённую запуску своей новой серии смартфонов - Vivo S20. На этом мероприятии были официально представлены две модели: Vivo S20 и Vivo S20 Pro. И уже открыты предварительные заказы на эти новые устройства.

Серия Vivo S20 отличается совершенно новым дизайном, вдохновлённым китайской эстетикой. Кроме стандартных цветов, смартфоны имеют два новых цвета, такие как Phoenix Feather Gold и Purple Air Donglai. Задний модуль камеры имеет форму таблетки, что добавляет устройствам ноебычный и красивый вид.

Модель Vivo S20 оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Устройство оборудовано минимум 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Экран данного устройства представляет собой 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей, поставщиком которого является компания BOE. Передняя камера оснащена 50-мегапиксельным объективом, а задняя камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры. Его аккумулятор имеет ёмкость 6500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Толщина корпуса устройства составляет 7,19 мм, а вес - 186 грамм.

Модель Vivo S20 Pro отличается ещё более мощными характеристиками. Она оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, который обеспечивает высочайшую производительность. Минимальная конфигурация включает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Экран Vivo S20 Pro также имеет размер 6,67 дюймов с разрешением 2800 × 1260 пикселей и поставщиком от BOE. Фронтальная камера оснащена 50-мегапиксельным объективом, а задняя система камер состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 5500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Толщина корпуса Vivo S20 Pro составляет 7,43 мм, а вес - 193 грамма.

Цены на новые модели начинаются от 2299 юаней (около 33 800 рублей) за Vivo S20 и 3399 юаней (около 50 000 рублей) за Vivo S20 Pro.

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Oppo Find X8 Ultra не будет продаваться на глобальном рынке
Представлены Vivo S20 и S20 Pro с 6.67-дюймовыми дисплеями, 50-Мп камерами и ёмкими батареями
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