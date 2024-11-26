Данная связь позволяет быстро подключиться к спутнику всего за 9 секунд, а скорость спутникового соединения увеличивается на 74%.

На конференции по запуску серии Huawei Mate 70, которая проходит в данный момент, исполнительный директор Huawei Ю Чэндун объявил о значительных прорывах в технологии спутниковой связи, которые принесла новая серия смартфонов компании. Эти инновации открывают новые возможности для пользователей, обеспечивая более стабильное и мощное соединение в различных условиях.

Технология спутниковой связи Tianxing, интегрированная в серию Huawei Mate 70, позволяет быстро подключиться к спутнику всего за 9 секунд. Кроме того, скорость спутникового соединения увеличилась на 74%, а задержка сократилась до 0,7 секунды, что снижает задержку звонка на 41%. Серия Huawei Mate 70 оснащена первой в отрасли интеллектуальной мультиантенной Lingxi, расположенной на задней панели смартфона. Эта антенна увеличила мощность сигнала на 3 дБ по сравнению с Mate 60 Pro+, что примерно вдвое улучшает качество связи.

Помимо спутниковой связи, серия Huawei Mate 70 также демонстрирует значительные улучшения в сотовой связи. Пиковая скорость Mate 70 Pro+ увеличилась на 68% по сравнению с Mate 60 Pro+. Кроме того, связь стала более плавной в местах со слабым сигналом, например на концертах или в высокоскоростных поездах, что обеспечивает более комфортное использование смартфона в различных условиях.

Huawei продолжает лидировать в сфере технологий спутниковой связи для смартфонов. В 2022 году серия Huawei Mate 50 осуществила первое в мире спутниковое сообщение Beidou, в 2023 году серия Huawei Mate 60 совершила первый в мире спутниковый звонок, а в 2024 году серия Huawei Mate 70 продолжила развитие данного направления.