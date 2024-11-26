Теперь в смартфонах будут только короткофокусные оптические отпечатки пальцев, ультразвуковые отпечатки пальцев и боковые ёмкостные.

В последнее время в индустрии мобильных устройств произошли значительные изменения, особенно в области биометрической безопасности, такой как сканирование отпечатков пальцев. Инсайдер Digital Chat Station недавно сообщил о важном изменении в производстве сканеров отпечатков пальцев, который может существенно изменить будущие модели смартфонов.

Производство ультратонких оптических отпечатков пальцев, которые широко использовались в прошлом, официально прекращено. Эти сканеры, хотя и были популярны, теперь уступают место более современным и эффективным технологиям. Вместо них производители начали активно внедрять короткофокусные оптические отпечатки пальцев, ультразвуковые отпечатки пальцев и боковые ёмкостные отпечатки пальцев.

Большинство новых моделей среднего и высокого класса, за исключением брендов Redmi и iQOO, будут оснащены короткофокусными оптическими сканерами отпечатков пальцев. Хотя эти сканеры имеют свои преимущества, они, по некоторым отзывам, могут уступать ультратонким оптическим сканерам в плане пользовательского опыта. Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев становятся всё более популярными, особенно в флагманских моделях. Бренды iQOO и Redmi уже объявили о переходе к ультразвуковым сканерам в своих будущих моделях среднего класса.

Эти сканеры отличаются высокой скоростью разблокировки и повышенным удобством использования. Однако большинство современных ультразвуковых сканеров используют одноточечные ультразвуковые волны, что может несколько отставать от предыдущих моделей с большей площадью сканирования, например как в Vivo X90 Pro+. Два основных поставщика одноточечных ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев — это китайская компания Goodix Technology и известная Qualcomm. Это сотрудничество обеспечивает высокое качество и надёжность новых сканеров.