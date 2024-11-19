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СтарыйДед
В начале следующего года Oppo выпустит как минимум четыре флагманских смартфона
Среди данных смартфонов это - OPPO Find X8 Ultra, OPPO Find X8 mini, OPPO Find N5 и OPPO Find X8S.

Компания OPPO готовится к выпуску нескольких флагманских моделей в первой половине 2025 года. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, в первые месяца 2025 года можно ожидать появление таких моделей как OPPO Find X8 Ultra, OPPO Find X8 mini, OPPO Find N5 и серии OPPO Find X8S.

OPPO Find X8 Ultra, вероятно, станет одним из самых мощных смартфонов на рынке. Эта модель будет обновлена на базе OPPO Find X8 Pro и оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечит непревзойдëнную производительность. Помимо этого, смартфон получит 2K OLED-экран, что гарантирует яркие и детальные изображения с высокой частотой обновления. Система обработки изображений также подвергнется значительным обновлениям, что позволит камере захватывать фотографии с ещё большей точностью и детализацией. Дополнительной особенностью станет поддержка спутниковой связи. OPPO Find X8 mini позиционируется как относительно небольшая флагманская модель с экраном около 6,3 дюйма. Хотя процессор для этой модели ещё не определен, ожидается, что он будет достаточно мощным, чтобы обеспечить стабильную работу всех приложений и игр. Однако, из-за уменьшенного размера, ёмкость аккумулятора OPPO Find X8 mini может быть не такой высокой, как у других моделей в этой линейке. Это компромисс, который придется принять. 

OPPO Find N5 станет новым мобильным телефоном с большим складным экраном, продолжая линейку складных смартфонов OPPO. Предыдущая модель, OPPO Find N3, была выпущена в октябре 2023 года и оснащалась 7,8-дюймовым внутренним экраном и 6,3-дюймовым внешним экраном, а также тремя объективами основной камеры. В свою очередь, о серии OPPO Find X8S пока известно не так много, но, согласно имеющимся данным, в эту серию моделей могут быть внесены незначительные изменения на основе серии OPPO Find X8. Одним из возможных обновлений может стать замена чипов Snapdragon, что приведёт к небольшому повышению производительности и энергоэффективности.

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