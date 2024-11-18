В них будет использоваться 2K-экран M9 от Huaxing Optoelectronics.

Совсем недавно появились интересные детали о будущей серии смартфонов Redmi K80, которые стоит рассмотреть более подробно. Одним из ключевых обновлений в серии Redmi K80 станет использование высококачественного 2K-экрана.

Судя по последним сообщениям, новый телефон будет оснащён 2K-экраном M9 от Huaxing Optoelectronics (CSOT). Этот экран аналогичен тем, которые используются в серии Xiaomi Mi 15, хотя с некоторыми отличиями. Если в Xiaomi Mi 15 Pro используется 2K LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) экран, то в Redmi K80 будет использован 2K LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) экран.

Заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi, Ван Тэн, подтвердил, что Redmi K80 будет оснащён китайским 2K-экраном третьего поколения, вероятно, от CSOT, учитывая сотрудничество между Xiaomi и CSOT.

Серия Redmi K80 будет оснащена двумя разными процессорами, в зависимости от модели. Стандартная версия Redmi K80 будет работать на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а версия Pro будет обновлена до последней версии Snapdragon 8 Gen 4, или даже Snapdragon 8 Extreme Edition, согласно некоторым источникам. Это обеспечит значительные улучшения в производительности, энергопотреблении и других аспектах.

Система камер в серии Redmi K80 также претерпит значительные изменения. Стандартная версия будет оснащена тройной системой, включающей 50-мегапиксельную основную камеру Haowei OV50, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Версия Pro, вероятнее всего, будет ещё более мощной, с 50-мегапиксельной основной камерой Haowei OV50, 32-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Samsung ISOCELL KD1 и 50-мегапиксельным телеобъективом с 3x оптическим зумом. Дополнительно, серия Redmi K80 будет иметь улучшенную защиту от пыли и воды с сертификацией IP69. Кроме того, Redmi K80 Pro станет первым смартфоном Redmi, оснащённым стеклом Longjing от Xiaomi, которое обеспечивает лучшую защиту от ударов по сравнению с Corning Gorilla Glass Victus 2 или Apple Ceramic Shield Glass.