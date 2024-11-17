С точки зрения дизайна внешнего вида серия Reno13 имеет определённое сходство со стилем iPhone.

Появилась новая информация касательно будущих моделей смартфонов Oppo Reno13 и Reno13 Pro. В этот раз была обнародована фотография предполагаемых устройств. Модели среднего класса не только привлекли внимание своим дизайном, но и обещают значительные улучшения по сравнению с их предшественниками. Серия Reno13, судя по имеющемуся изображению, имеет определенное сходство со стилем iPhone. Официальная презентация серии OPPO Reno13, вместе с планшетом OPPO Pad 3, запланирована на 25 ноября. Для мирового рынка ожидается официальный выпуск этих смартфонов в январе 2025 года.

По данным источников, и Reno13, и Reno13 Pro будут оснащены чипом MediaTek Dimensity 8300, хотя ранее предполагалось использование Dimensity 9300. Несмотря на то, что эти устройства позиционируются на рынке среднего класса, их производительность всё же обещает быть впечатляющей. OPPO Reno13 Pro будет обладать слегка изогнутым LTPO OLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1264x2780 пикселей. Одной из ключевых особенностей Reno13 Pro станет система камер, особенно 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Устройство оснащено аккумулятором большой ёмкости — 5900 мА*ч. Кроме того, Reno13 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Магнитная беспроводная зарядка, возможно, также будет доступна через специальный чехол, что добавляет ещё больше удобства. Ожидается, что новая серия улучшит уровень водо- и пылезащищëнности, возможно, до стандартов IP65 или даже выше, что сделает устройства ещё более надёжными в различных условиях эксплуатации.