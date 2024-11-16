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СтарыйДед
Глобальные версии смартфонов серии OPPO Find X8 на базе MediaTek Dimensity 9400 представят 21 ноября
Кроме того будет представлена ​​последняя версия ColorOS 15.

21 ноября компания представит миру свои новые флагманские смартфоны – Find X8 и Find X8 Pro. Прямая трансляция презентации на YouTube обещает стать интересным событием. Помимо мощного железа и превосходных камер, презентация 21 ноября обещает демонстрацию новейшей версии операционной системы ColorOS 15, которая, несомненно, добавит ещё больше удобства и персонализации в использование смартфонов OPPO Find X8 и Find X8 Pro.

Сердцем обоих смартфонов стал процессор MediaTek Dimensity 9400, изготовленный по передовому 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC. В сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и внутренним хранилищем UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ, Find X8 и Find X8 Pro. Различия между моделями, однако, не ограничиваются объёмом памяти. Find X8 предлагает 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2760х1256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Find X8 Pro же порадует владельца ещё более впечатляющим 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2780х1264 пикселей и той же адаптивной частотой обновления.

Неплохие батареи – ещё одна сильная сторона новинок. Find X8 оснащен аккумулятором ёмкостью 5630 мА*ч, а Find X8 Pro – ещё более ёмким аккумулятором на 5910 мА*ч.  Обе модели поддерживают сверхбыструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Но, пожалуй, самым впечатляющим является фото- и видеовозможности смартфонов. Find X8 предлагает тройную 50-мегапиксельную камеру с основным сенсором Sony IMX700 (а не LYT-700, как указано на некоторых сайтах), сверхширокоугольным объективом и 3-кратным перископическим телеобъективом. Find X8 Pro идёт ещё дальше, добавляя к этому впечатляющему набору 6-кратный перископический телеобъектив. В целом, данная серия обещает стать серьёзным конкурентом в премиум-сегменте смартфонов, сочетая мощную производительность, высококачественные камеры и современный дизайн.

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