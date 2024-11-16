Oppo, опираясь на свои высокие показатели на рынках Мексики и Колумбии, вернулась в пятерку лидеров по итогам шести кварталов.

Недавно опубликованные данные от аналитической компании Canalys выявили впечатляющий рост латиноамериканского рынка смартфонов в третьем квартале 2024 года. Этот период оказался одним из самых успешных для региона, демонстрируя значительный рост и новые тенденции в потреблении мобильных устройств.

В третьем квартале 2024 года рынок смартфонов в Латинской Америке вырос на 10% в годовом исчислении, достигнув общего объëма поставок в 35,1 миллиона единиц. Этот результат близок к историческому максимуму, установленному ранее, и указывает на устойчивый интерес потребителей к мобильным устройствам. Основной движущей силой этого роста стали недорогие, но высокопроизводительные мобильные телефоны. На их долю приходится почти половина от общего объëма поставок, достигая 49% и установив новый максимум с четвертого квартала 2021 года. Эти бюджетные модели оказались особенно популярными среди потребителей, ищущих баланс между ценой и производительностью.

Samsung продолжает доминировать на латиноамериканском рынке смартфонов, показав впечатляющие результаты. Компания поставила 11,3 миллиона единиц, что на 16% больше, чем в прошлом году. Популярные модели бюджетного класса A-серии стали ключевой силой, стимулирующей рост всего рынка. Продажи в ценовом сегменте стоимостью менее 200 долларов выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 40% поставок Samsung. Кроме того, продажи серии Galaxy S24 помогли Samsung сохранить стабильные позиции на рынке высокого класса. Хотя модели высокого класса стоимостью выше 800 долларов США составляют лишь 15% от общего объёма поставок Samsung, на их долю приходится 36% стоимости поставок, что подчёркивает их значимость для компании.

Motorola успешно вернулась на второе место, достигнув объёма продаж в 6 миллионов единиц, несмотря на стабильные, но не растущие поставки. Xiaomi и Transsion показали более скромные результаты: поставки Xiaomi упали на 1%, а поставки Transsion увеличились на 3% до 5,8 миллиона единиц. Oppo также отметилась значительным ростом, вернувшись в пятерку лидеров по итогам шести кварталов. Поставки Oppo выросли на 62% до 1,9 миллиона единиц, установив лучший квартальный результат на рынке Латинской Америки, особенно благодаря высоким показателям на рынках Мексики и Колумбии.