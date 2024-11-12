Это может быть смартфон от компаний Oppo, Honor, OnePlus, iQOO или Redmi.

Сегодня в сети появилось интересное изображение загадочного нового Android-смартфона, опубликованное известным инсайдером Digital Chat Station. Данное изображение показывает телефон с уже привычным, но тем не менее привлекательным дизайном. Видно, что телефон оснащён двойной камерой сзади, где модуль объектива имеет форму таблетки, а вспышка расположена снаружи этого модуля. Спереди устройство имеет прямой экран с отверстием посередине для фронтальной камеры. Рамка экрана выглядит одинаковой по ширине со всех четырёх сторон, что придаёт телефону относительно простой, но элегантный вид. Многие пользователи сети отметили, что дизайн задней панели этого телефона напоминает стандартную версию серии iPhone 16, выпущенную в сентябре этого года. Однако, соотношение экрана к корпусу на передней панели нового устройства выглядит намного лучше, чем у айфона.

Источник, опубликовавший эту новость, не раскрыл конкретную модель телефона или бренд, к которому он принадлежит, но упомянул, что это «телефон среднего класса». С учётом текущих продуктов различных производителей мобильных телефонов, предполагается, что это может быть новый телефон от таких брендов как Oppo, Honor, OnePlus, iQOO или Redmi. Не так давно была опубликована информация о том, что в 2024 году ожидается выпуск нескольких новых моделей от крупных брендов. Среди них упоминаются серии Redmi K80, iQOO Neo 10, OnePlus Ace 5, Honor GT, Realme GT Neo 7 и Redmi Turbo 4. Также предполагается, что данный смартфон может быть оснащён чипсетом серии Snapdragon 8 или MediaTek Dimensity 9.