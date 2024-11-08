В новой конструкции Motorola интегрировано несколько датчиков по всему дисплею.

Компания Motorola продолжает расширять границы инноваций в области складных и скручивающихся смартфонов, и теперь она подала новую заявку на патент, которая открывает перспективы для будущих устройств. Новый патент, зарегистрированный в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO), описывает концепцию смартфона с раздвигающимся экраном, с дизайном похожим на Motorola Rizr. Этот дизайн был впервые представлен на Мобильной мировой конференции (MWC) 2023 и теперь получил значительные усовершенствования.

Главной особенностью этого устройства является его продвинутая система аутентификации по отпечаткам пальцев. В отличие от традиционных смартфонов, где датчики отпечатков пальцев расположены в определённых местах, в Motorola Rizr интегрировано несколько датчиков по всему дисплею. Это позволяет пользователям разблокировать устройство из любой части экрана, обеспечивая более интуитивно понятный и гибкий интерфейс. Дисплей смартфона от Motorola может увеличиваться с 5 до 6,5 дюймов всего лишь двойным касанием. В сложенном состоянии дисплей заворачивается сзади, служа дополнительным экраном для уведомлений и быстрых обновлений. Этот адаптивный дисплей также может автоматически настраиваться в зависимости от использования. Например, он расширяется для лучшего воспроизведения видео или предоставляет дополнительное место для облегчения ввода текста в таких приложениях, как Gmail.

Хотя прототип показал себя функциональным, он ещё не доработан. Дисплей сделан из пластика, подобного тому, который используется в Motorola Razr, что делает его подверженным повреждениям. Видимые вмятины на демонстрационных моделях подчёркивают необходимость защитных чехлов. Несмотря на эти проблемы, концепция смартфона с увеличивающимся дисплеем от Motorola представляет собой значительный шаг вперед в развитии складных и скручивающихся устройств. Компания продолжает исследовать новые технологии, которые могут сделать будущие смартфоны более интуитивно понятными и удобными для пользователей. Следующие разработки, вероятно, будут включать в себя более прочные материалы и усовершенствованную конструкцию, чтобы обеспечить долговечность и надёжность таких инновационных устройств.