Всего будет четыре модели: Honor 300, Honor 300 Pro, модель со спутниковой связью и, скорее всего, версия Mini.

В октябре 2024 года компания Honor провела две пресс-конференции, которые открыли новые горизонты в мире смартфонов и искусственного интеллекта. 23 октября была представлена новая операционная система Honor MagicOS 9.0, а 30 октября были официально анонсированы флагманские модели Honor Magic 7 и Honor Magic 7 Pro.

Honor MagicOS 9.0, основанная на Android 15, представляет собой значительный шаг вперед в интеграции искусственного интеллекта в мобильные устройства. Эта система оперирует концепцией LAM (Large Action Model), которая позволяет виртуальному помощнику YOYO не только понимать голосовые команды, но и заказывать еду или кофе. Флагманские модели Honor Magic 7 и Honor Magic 7 Pro, представленные 30 октября, стали одними из первых устройств, на которых запущена MagicOS 9.0.

Теперь компания Honor уже готовится к будущим релизам. Согласно последним сообщениям, четыре новых модели смартфонов компании прошли сертификацию 3C и, как ожидается, будут частью серии Honor 300. Эта серия, включая модели Honor 300, Honor 300 Pro и версию с поддержкой спутниковой связи. Также в эту серию может быть добавлен смартфон с небольшим экраном, что будет новым направлением для компании. Скорее всего, в данной серии будет улучшенное качество селфи, звука и необычная текстура задней панели, которая придаст им роскоши. Также смартфоны будут иметь металлическую среднюю рамку. Серия Honor 300, как сообщается, будет оснащена Qualcomm Snapdragon 8, 50-мегапиксельным профессиональным портретным объективом и перископическим телеобъективом. Кроме того, эти смартфоны будут иметь встроенный аккумулятор Qinghai Lake ёмкостью от 6000 мА*ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки Honor 100 Вт и беспроводной быстрой зарядки 66 Вт.