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СтарыйДед
Honor представила самый защищённый смартфон среднего класса X9c 5G с чипсетом Snapdragon 6 Gen 1
Honor X9c предлагается в трёх вариантах - фиолетовом Titanium Purple, голубом Jade Cyan и чёрном Titanium Black

Компания Honor представила свой новый смартфон среднего класса, Honor X9c 5G. Этот девайс пришёл на смену предыдущей модели X9b и стал самым защищённым смартфоном в линейке Honor. Главное отличие Honor X9c 5G от других моделей среднего класса — его высокий уровень защиты. Смартфон имеет рейтинг IP65M, что означает защиту от пыли и воды со всех сторон. Кроме того, X9c занял первую строчку в рейтинге надёжности SGS и может выдержать падение с высоты до 2 метров. Экстерьер телефона устойчив к царапинам и прошёл тест на устойчивость, который включал в себя 3000 циклов трения. Honor X9c 5G также способен работать в экстремальных температурах от -30 до 55 градусов по Цельсию, что делает его одним из самых термостойких смартфонов на рынке.

Хотя прочность и надёжность являются ключевыми особенностями Honor X9c 5G, его технические характеристики также хороши. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224х2700 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Дисплей также поддерживает 10-битные цвета и имеет ШИМ с частотой 3840 Гц для защиты глаз. Чипсет, однако, остался без изменений — это тот же Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который использовался в предыдущей модели X9b. Это может быть разочаровывающим для некоторых пользователей, ожидавших обновления процессора.

Одной из ключевых особенностей Honor X9c 5G является его огромная батарея ёмкостью 6600 мА*ч, которая обеспечивает до 26 часов онлайн-просмотра видео. Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, что значительно ускоряет процесс зарядки по сравнению с предыдущей моделью. Система камер в Honor X9c 5G включает в себя 108-мегапиксельный основной датчик (1/1,67 дюйма) с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. На передней панели расположена 16-мегапиксельная камера для селфи, способная записывать видео в разрешении 1080p.

Honor X9c 5G имеет титановый корпус толщиной 7,98 мм и весом 189 грамм. Он доступен в трёх различных цветовых вариантах: титановый фиолетовый, титановый чёрный и нефритовый зелёный. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в некоторых странах по цене от 300 до 350 долларов США. В продаже доступны несколько комбинаций памяти: 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ или 12 ГБ/512 ГБ.

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