X200 Pro Mini ещё не получил глобальной сертификации и может быть уникальным для китайского рынка.

14 октября китайская компания Vivo официально представила свою новую линейку флагманских смартфонов - Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro Mini. Эти устройства стали первыми в мире, оснащёнными мощным процессором MediaTek Dimensity 9400. На данный момент модели Vivo X200 и X200 Pro успешно прошли сертификацию на нескольких международных платформах, включая европейскую ECC, малазийскую SIRIM, индонезийскую TKDN и SDPPI, а также получили сертификацию на тайской платформе NBTC. Кроме того, они получили сертификацию Bluetooth SIG и авторитетную сертификацию BIS, что указывает на скорый дебют этих смартфонов на мировом рынке. Однако, Vivo X200 Pro Mini ещё не получил глобальной сертификации и, вероятно, будет выпущен исключительно для китайского рынка.

Согласно зарубежным СМИ, Vivo планирует выпустить модели X200 и X200 Pro в конце ноября или начале декабря. Это говорит о том, что компания активно готовится к появлению серии X200 в ближайшем будущем. Эти смартфоны не только представляют собой флагманские модели высокого класса, но и станут первыми мобильными телефонами Vivo с предустановленной операционной системой Android 15.

Как упоминалось ранее, в серии Vivo X200 все модели обладают чипсетом от MediaTek Dimensity 9400, который обеспечивает мощную производительность. Ожидается, что благодаря этому, Vivo X200 и X200 Pro будут конкурировать с другими флагманскими моделями, такими как Oppo Find X8 и Find X8 Pro, которые также оснащены процессорами Dimensity 9400. Oppo уже объявила о выпуске Find X8 на нескольких рынках в этом месяце, что делает рынок флагманских смартфонов ещё более конкурентным.