Что касается субфлагманов, то тройка лидеров в списке производительности остаётся такой же, как и в сентябре.

Недавно AnTuTu опубликовал рейтинг производительности Android-смартфонов за октябрь, который выявил лидеров в категории флагманских и субфлагманских устройств. Этот месяц отметился интенсивной конкуренцией между процессорами Snapdragon 8 Extreme Edition и Dimensity 9400.

В октябре первое место в рейтинге производительности флагманских Android-смартфонов занял OnePlus 13. Телефон демонстрирует впечатляющую производительность, благодаря процессору Snapdragon 8 Extreme Edition, со средним баллом в 2,926,644 пункта. Высокая оценка показывает, что OnePlus 13 имеет отличную настройку процессора и выдающуюся производительность. На втором месте расположился iQOO 13, который также отличается выдающимися характеристиками. Интересно, что несмотря на рост цен на флагманские модели в этом году, iQOO 13 удалось сохранить стартовую цену на прежнем уровне, сделав акцент на производительности продукта. На третьем месте находится Vivo X200 Pro, оснащённый процессором Dimensity 9400. Средний балл этого устройства составил 2,843,812 пункта.

В категории субфлагманских смартфонов лидеры остались те же, что и в сентябре. Тройка лидеров состоит из моделей, оснащённых процессорами Snapdragon 7+ Gen3 и Dimensity 8300-Ultra. AnTuTu отметило, что до выпуска новых процессоров среднего класса от Qualcomm и MediaTek, Snapdragon 7+ Gen3 продолжит доминировать среди субфлагманских смартфонов.