Он обладает 12-мегапиксельной камерой с функцией "в центре внимания" и возможностью подключения Thunderbolt 4.

Сегодня компания Apple официально анонсировала новую версию своего популярного моноблока iMac, оснащённого мощным чипом M4. Эта новинка привлекает внимание не только своей повышенной производительностью, но и расширенными вариантами цветов и инновационными функциями. Предварительные заказы на новый iMac M4 начнутся 30 октября в 9 утра, а официальная дата релиза назначена на 8 ноября. Стартовая цена новинки составит 1 299 долларов, что делает её доступной для широкого круга потребителей. Стандартная комплектация включает 16 ГБ унифицированной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Начиная с дизайна, стоит сказать, что новый iMac предлагает богатый выбор цветов, включая синий, фиолетовый, розовый, оранжевый, жёлтый, зелёный и серебристый. Помимо этого, потребители могут выбрать вариант с нанотекстурированной стеклянной панелью, которая помогает снизить воздействие бликов, обеспечивая более комфортное использование устройства. Говоря о технической части, главным отличием нового iMac является чип M4, который обеспечивает двойное улучшение производительности и обработки искусственного интеллекта. Скорость процессора увеличена, а графический процессор поддерживает аппаратно-ускоренную трассировку лучей и оснащён мощным механизмом нейронной сети. Это позволяет обрабатывать фотографии, устранять фоновый шум видео и выполнять другие задачи при помощи искусственного интеллекта. По сравнению с предыдущими моделями iMac, оснащёнными чипом M1, новая модель может улучшить производительность до 1,7 раза при выполнении повседневных задач и до 2,1 раза при выполнении тяжелых задач, таких как редактирование фотографий или игры.

Новый iMac оснащён 24-дюймовым дисплеем Retina с разрешением до 4,5К, яркостью 500 нит и поддержкой технологии широкой цветовой гаммы P3, которая может отображать более 1 миллиарда цветов. Дисплей обеспечивает превосходное качество изображения, что особенно важно для творческих профессий и любителей высококачественного контента. Кроме того, новая модель имеет до четырёх портов Thunderbolt 4, поддерживающих высокоскоростную передачу данных, и может подключаться к двум внешним дисплеям 6K. Новый iMac также обладает 12-мегапиксельной камерой Center Stage с усовершенствованной функцией «в центре внимания», которая обеспечивает высокое качество видеосвязи и фотографий. В комплекте с устройством идут клавиатура Magic Keyboard и мышь с интерфейсом USB-C, что добавляет комфорта и удобства в использовании.