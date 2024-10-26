Бренд официально раскрыл некоторые ключевые подробности касательно экрана устройства.

OnePlus готовится представить свой новейший флагманский смартфон, OnePlus 13. Бренд постепенно раскрывает ключевые подробности об этом устройстве, и теперь некоторые из характеристик его дисплея и не только стали официально известны.

OnePlus 13 будет отличаться обновленным дизайном. Плоский экран и ультратонкая рамка сделает устройство на 0.65 мм тоньше и на 10 граммов легче его предшественника. Смартфон будет доступен в двух дизайнах отделки: с корпусом из стекла и из искусственной кожи. Одной из ключевых особенностей OnePlus 13 станет его высококачественный дисплей. Устройство оснащено 2K-экраном второго поколения от BOE, известным как "Oriental Screen". Дисплей поддерживает технологию LTPO и имеет частоту обновления 120 Гц.

Устройство поддерживает технологию Gift Touch, что даёт возможность пользователям управлять им, даже не снимая перчатки, а Rain Touch 2.0 гарантирует стабильную работу в условиях повышенной влажности. Также игровая технология Lingxi Touch существенно повышает производительность в играх. Дисплей устройства также сертифицирован несколькими организациями, включая Dolby Vision, DisplayMate A++, MATURE, DR Vivid, DR10+ и TUV Rheinland, гарантируя высокое качество изображения и защиту глаз. Кроме того, чтобы повысить уровень защиты для глаз, OnePlus 13 использовала технологию Bright Eyes Eye Protection 2.0, которая включает в себя расширенные функции защиты зрения, такие как защита глаз с полным затемнением DC, низкое мерцание и комплексное научное решение для защиты глаз.

Презентация OnePlus 13 состоится 31 октября в Китае, а глобальный релиз, вероятно, состоится в феврале или марте 2025 года. Устройство будет конкурировать с другими флагманскими смартфонами, такими как Xiaomi 15, OPPO Find X8 и Vivo X200, которые также планируются к выпуску в последнем квартале 2024 года.