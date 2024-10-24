Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Смартфоны серии Xiaomi 15, оснащённые новой ОС Xiaomi ThePaper OS 2 будут представлены 29 октября
Также представлены официальные изображения профилей смартфонов.

Компания Xiaomi официально объявила о проведении конференции по запуску новых продуктов серии Xiaomi 15, которая состоится 29 октября в 19:00 по китайскому стандартному времени (CST), что соответствует 11:00 UTC. Как заявил основатель и председатель Xiaomi Лэй Цзюнь, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro позиционируются как самые передовые, плавные и совершенные цифровые флагманы в истории мобильных телефонов Xiaomi. Эти устройства будут первыми, оснащёнными новой операционной системой Hyper OS 2.0, хотя в некоторых источниках она упоминается как Xiaomi ThePaper OS 2, что может быть ошибкой или разницей в названии для разных регионов.

Официальные изображения показывают, что и Xiaomi 15, и Xiaomi 15 Pro имеют прямоугольные рамки с металлической средней рамкой. Xiaomi 15 отличается прямой конструкцией экрана, в то время как Xiaomi 15 Pro имеет слегка изогнутый экран. Размер Xiaomi 15 относительно меньше, чем у его Pro-версии. Выступ модуля задней камеры обоих устройств был значительно улучшен, что должно обеспечить более комфортное ощущение удержания по сравнению с серией Xiaomi Mi 14. Вместе с серией Xiaomi 15 будут представлены другие новые продукты, включая Xiaomi Tablet 7, Xiaomi Tablet 7 Pro, Xiaomi Watch S4 и Xiaomi SU7 Ultra. Эти устройства дополнят линейку флагманских продуктов Xiaomi и обеспечат пользователям более широкий выбор инновационных гаджетов.

#xiaomi #смартфон #смартфон 2024 #смартфон 2025 #xiaomi 15 #смартфон xiaomi #xiaomi 15 pro #xiaomi 15 ultra #смартфон xiaomi 15 #xiaomi 15s pro
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
5
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
4
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
5
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
5
Пусковые установки комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
+
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
+
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Столкновение с древним гигантским астероидом сыграло ключевую роль в зарождении жизни на Земле
+
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
71
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
TSMC прекратила поставки чипов клиенту после обнаружения их перепродажи компании Huawei
1
В НИУ ВШЭ представили уникальный движок для создания видеоигр
+
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
12
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
Ученые зафиксировали ускоренную эволюцию у людей на Тибетском плато
1
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
2
«Блэйд» исчез из планов Disney на 2025 год
+

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
14
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
268
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
3
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
48
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
2
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
59
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
8
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
5

Сейчас обсуждают

PanzerK
13:10
Я вообще ни слова про СССР ни сказал... лечитесь... а в 90х я в детский сад ходил и в школу...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Spike Rus
13:09
Сам уже на заводе раз предлагаешь и другим туда идти или как всегда. Прежде чем посылать людей на завод там обязаны быть адекватные условия труда и достойная оплата. А не работай за пятерых а получай...
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
PanzerK
13:08
А у вас в вашей счастливой России будущего наверное документы всем на собственность выдают? Как в Звёздном десанте? Или потом окажется что страна как кому принадлежала, так тем людям и принадлежит? И ...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Eppius
13:08
не получит он никакой срок. даже Дуров не получил что уж тут о Маске вешать.
Илон Маск замечен в подкупе избирателей и может получить реальный тюремный срок
DIP40
13:07
А зачем ? Так это вы тут СССР хвалите. Вот и объясняйте, куда он такой прекрасный делся и почему. Вы же за него тельняшку рвете. Лично мне СССР даром не сдался. Мне больше современная РФ нравится. Вид...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Eppius
13:07
ждем на низком старте очередь занять
Промышленное производство iPhone SE 4 может стартовать в декабре
Eppius
13:06
мы все очень переживаем
Полупроводниковое подразделение Samsung Electronics «находится в кризисе»
lighteon
13:05
Я могу ответить. Но мой вариант ответа не понравится многим. СССР проиграл холодную войну и был ликвидирован как государство. Последним военным конфликтом была война в Афганистане, задача была установ...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
PanzerK
13:04
Ну если вы экономист можете проанализировать процессы конца 50х начала 60х годов в экономике СССР и нам рассказать почему и кто тогда решил перейти на капиталистическую модель. Меня это честно говоря ...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
VAKT
13:02
зато тайп-си шнурки у них посредственного качества
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем