Также представлены официальные изображения профилей смартфонов.

Компания Xiaomi официально объявила о проведении конференции по запуску новых продуктов серии Xiaomi 15, которая состоится 29 октября в 19:00 по китайскому стандартному времени (CST), что соответствует 11:00 UTC. Как заявил основатель и председатель Xiaomi Лэй Цзюнь, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro позиционируются как самые передовые, плавные и совершенные цифровые флагманы в истории мобильных телефонов Xiaomi. Эти устройства будут первыми, оснащёнными новой операционной системой Hyper OS 2.0, хотя в некоторых источниках она упоминается как Xiaomi ThePaper OS 2, что может быть ошибкой или разницей в названии для разных регионов.

Официальные изображения показывают, что и Xiaomi 15, и Xiaomi 15 Pro имеют прямоугольные рамки с металлической средней рамкой. Xiaomi 15 отличается прямой конструкцией экрана, в то время как Xiaomi 15 Pro имеет слегка изогнутый экран. Размер Xiaomi 15 относительно меньше, чем у его Pro-версии. Выступ модуля задней камеры обоих устройств был значительно улучшен, что должно обеспечить более комфортное ощущение удержания по сравнению с серией Xiaomi Mi 14. Вместе с серией Xiaomi 15 будут представлены другие новые продукты, включая Xiaomi Tablet 7, Xiaomi Tablet 7 Pro, Xiaomi Watch S4 и Xiaomi SU7 Ultra. Эти устройства дополнят линейку флагманских продуктов Xiaomi и обеспечат пользователям более широкий выбор инновационных гаджетов.