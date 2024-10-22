В то время как все уже представленные смартфоны серии x200 оснащены чипсетом от MediaTek, модель Ultra получит процессор от Qualcomm.

Китайская технологическая компания Vivo недавно представила свою новую линейку флагманских смартфонов - Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro Mini - на китайском рынке. Все три модели оснащены мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400, который является первым в мире процессором, изготовленным по 3-нанометровому технологическому процессу TSMC. А теперь появилась информация касательно версии Ultra.

Хотя Vivo X200 Ultra еще не был официально анонсирован, уже появились слухи и утечки, которые позволяют сделать некоторые выводы. Предполагается, что Vivo X200 Ultra может быть выпущен в первой половине 2025 года. Учитывая опыт предыдущей серии X100, где X100 Ultra использовал чип Snapdragon 8 Gen 3, а не Dimensity 9300, как в моделях X100 и X100 Pro, вероятно, что Vivo может применить ту же стратегию и оснастить X200 Ultra чипом Snapdragon 8 Elite. Это подтверждается заявлением компании через её аккаунт Weibo.

Также стало известно, что Vivo X200 Ultra, будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором, 50-мегапиксельной телеобъективом и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Кроме того, ожидается поддержка спутниковой связи. Это будет сделать устройство одним из самых мощных в плане фотографических возможностей на рынке. Ожидается, что Vivo X200 Ultra будет конкурировать с такими моделями, как Samsung Galaxy S25 Ultra, Oppo Find X8 Ultra и Xiaomi 15 Ultra на китайском рынке. Однако, как и в случае с X100 Ultra, который был ограничен китайским рынком, пока нет ясности относительно того, будет ли X200 Ultra выпущен на мировом рынке. А цена устройства, вероятно, будет около 5500 юаней (примерно 74 100 рублей).