Также одной из особенностью станет то, что эта серия будет запущена совместно с новой операционной системой MagicOS 9.0.

В последнее время на рынке смартфонов наблюдается значительная эволюция дизайна и функциональности флагманских моделей. Одним из заметных трендов является отказ от изогнутого дизайна экрана в пользу более традиционных прямых экранов. Это тенденция, которую используют на данный момент многие производители, и теперь к ней присоединилась компания Honor с её новой серией смартфонов Honor Magic 7.

Стандартная версия серии Honor Magic 7, как сообщил близкий к компании источник, будет обладать прямым экраном, отказавшись от ранее использовавшегося изогнутого дизайна. Этот шаг направлен на улучшение практичности и комфорта использования устройства. Экран нового смартфона, вероятно, будет сохранять высокие стандарты качества, характерные для предыдущих моделей Honor. Ожидается, что он будет иметь адаптивную динамическую частоту обновления, высокую плотность пикселей и поддержку сверхвысокочастотного ШИМ-регулирования с частотой 4320 Гц, что обеспечит комфортный просмотр контента и защиту глаз.

Серия Honor Magic 7 также будет оснащена ультразвуковым модулем разблокировки отпечатков пальцев под экраном, что добавит удобства и безопасности при использовании устройства. Кроме того, эта серия будет запущена с новой операционной системой MagicOS 9.0, которая обещает значительное улучшение плавности работы и производительности. MagicOS 9.0, как заявлено, будет представлена 23 октября, а сама серия Honor Magic 7 — 30 октября.