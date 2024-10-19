Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Honor Magic 7 откажется от изогнутого экрана в пользу прямого и получит ультразвуковой сканер
Также одной из особенностью станет то, что эта серия будет запущена совместно с новой операционной системой MagicOS 9.0.

В последнее время на рынке смартфонов наблюдается значительная эволюция дизайна и функциональности флагманских моделей. Одним из заметных трендов является отказ от изогнутого дизайна экрана в пользу более традиционных прямых экранов. Это тенденция, которую используют на данный момент многие производители, и теперь к ней присоединилась компания Honor с её новой серией смартфонов Honor Magic 7.

Стандартная версия серии Honor Magic 7, как сообщил близкий к компании источник, будет обладать прямым экраном, отказавшись от ранее использовавшегося изогнутого дизайна. Этот шаг направлен на улучшение практичности и комфорта использования устройства. Экран нового смартфона, вероятно, будет сохранять высокие стандарты качества, характерные для предыдущих моделей Honor. Ожидается, что он будет иметь адаптивную динамическую частоту обновления, высокую плотность пикселей и поддержку сверхвысокочастотного ШИМ-регулирования с частотой 4320 Гц, что обеспечит комфортный просмотр контента и защиту глаз.

Серия Honor Magic 7 также будет оснащена ультразвуковым модулем разблокировки отпечатков пальцев под экраном, что добавит удобства и безопасности при использовании устройства. Кроме того, эта серия будет запущена с новой операционной системой MagicOS 9.0, которая обещает значительное улучшение плавности работы и производительности. MagicOS 9.0, как заявлено, будет представлена 23 октября, а сама серия Honor Magic 7 — 30 октября.

#смартфон #смартфон 2024 #honor #смартфон 2025 #honor magic #смартфон honor #honor magic 7 #honor magic 7 pro #honor magic7
+
Написать комментарий (0)
Техническая документация подтвердила дизайн Honor Magic 7 Pro с большим модулем задних камер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
35
Samsung анонсировала, что One UI 7 станет самым значительным обновлением в истории компании
2
Western Digital выпускает обновление прошивки для ряда SSD в целях исключения BSOD в Windows 11 24H2
+
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
3
Установлен рекорд скорости Wi-Fi: 938 Гбит/с
+
МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
3
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
1
Джеймс Хауэллс пытается получить разрешение на поиски диска с ключом доступа к 7 500 биткоинам
1
Дисплеи смартфонов Samsung Galaxy S25 будут иметь небольшое закругление по краям
1
Ударный ВТ-40 стал многоразовым: в России научились повторно использовать дроны-камикадзе
+
Одинокие квазары с неясным происхождением ставят под сомнение существующие модели космологии
3
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
1
WSJ: Украинской армии не следует мечтать об эскадрилье F-16 из 20 самолётов в этом году
+
США в сотрудничестве с Японией приступили к полномасштабному производству ракет SM-3 Block IIA
+
Military Watch: Высокие потери Leopard 2 сделают его менее привлекательным для покупателей
1
Ростех представил противодроновые ружейные патроны
4
Виталик Бутерин: Ethereum стремится достичь производительности в 100 тысяч транзакций в секунду
4
Samsung Exynos 2500 с 10-ядерной конфигурацией и 3 основными ядрами появился в Geekbench
+
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
5
ASUS выпустила корпус ProArt PA602 Wood Edition с элементами из дерева
+

Популярные статьи

Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
6
4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
127
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
1
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
11
10 лучших авто для бедного студента
27
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+
Сборка ремастера The Elder Scrolls II: Daggerfall на движке Unity
+
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
7
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для игр и стриминга
13
Выбираем самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении Full HD осенью 2024 года
45

Сейчас обсуждают

Китя
15:49
В ответ грязной бомбы. Сразу прилетит Сармат.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
James Bomb
15:49
Повышенный спрос на УАЗовские поделки вызван сейчас 1) санкциями и ПОЛНОМ ОТСУТСТВИЕМ КОНКУРЕНЦИИ ( внедорожников б/у из за бугра) 2) СВО 3) гос-заказами . Как только спец-операция закончится и госу...
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
Белый Орёл
15:42
Почему хохлы дохнут?
НАТО нарастит количество артиллерии, систем ПВО и современных истребителей на границе с Россией
Андрей Сушко
15:41
Ужас сколько геморроя из-за обычной сборки ,надо было брать все в днс и чтобы там собрали сами,
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
komatoz2000
15:39
Я на копейке 1979 года катал зимой на родной "всесезонке" , я вам скажу просто, даже нынешняя самая говенная шиповка на переднем приводе на ПОРЯДОК превосходит по управляемости копейку на всесезонке. ...
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
AlexB77
15:38
Бенч про 65Вт кулер на новом процессоре?
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
Eppius
15:36
Вот это я понимаю-достижение.
В республике Марий Эл создали самую большую печатную плату в России
Всеволод Шевченко
15:28
А мы будем тупить и смотреть. Как обычно. Если на блокировку ютуба никто не вышел - с хера ли ждать иного.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Star Up
15:26
ждем ипхонглотов которые прийдут чавкать спе...ой в коммы)
Snapdragon 8 Elite почти на 50% опережает Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu
Виктор Саввинов
15:26
Если он такой, то почему в него вступили две страны, одна из которых имеет общие границы с РФ, после начала 24.02.22? И если посмотреть на бюджет альянса, то он сильно увеличился, как и увеличилось ко...
НАТО нарастит количество артиллерии, систем ПВО и современных истребителей на границе с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем