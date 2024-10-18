Самым заметным отличием является то, что вместо привычных отдельных колец для камер Galaxy A36 получит систему камер в форме таблетки.

Недавно опубликованные высококачественные рендеры Samsung Galaxy A36 5G раскрыли значительные изменения в дизайне этого нового среднего класса смартфона. Ранее ожидалось, что Samsung будет следовать своей традиционной дизайнерской тенденции, но оказалось, что на этот раз компания решила сделать значительный шаг вперёд.

Одним из наиболее заметных обновлений является дизайн камеры. Вместо типичных отдельных колец для камер, Galaxy A36 5G оснащён таблеточной формой вертикально выровненного островка для камер на задней панели. Этот дизайн напоминает старый Galaxy Note 10, что приятно видеть после долгого периода консервативных изменений в дизайне Samsung. Этот новый камерный островок не только меняет внешний вид телефона, но и добавляет ему современный и стильный вид. Вертикальное расположение камер окружено чёрным внутренним пространством, что делает камерный островок более выделяющимся на фоне остальной части задней панели.

Galaxy A36 5G будет немного выше предшественника, с размерами 162,6 мм против 161,7 мм, чтобы вместить немного больший 6,64-дюймовый дисплей вместо 6,60 дюймов. Телефон также станет тоньше, с толщиной 7,4 мм вместо 8,2 мм, хотя выступ камеры увеличит общую толщину до 9,6 мм. Передняя часть телефона сохраняет привычный плоский дисплей с камерой в отверстии по центру. Рамки кажутся слегка асимметричными, но в целом это привычное дело. Экран, вероятно, будет представлять собой высококачественный AMOLED или LCD дисплей с поддержкой HDR10+ и переменной частотой обновления, что обеспечит яркие и чёткие изображения.

Поскольку сканера отпечатков пальцев сбоку нет, можно смело предположить, что он будет встроен в дисплей, как и у предшественника. Это решение позволит сохранить чистый и минималистичный дизайн боковых панелей телефона. Ожидается, что официальный выпуск Galaxy A36 5G состоится в марте следующего года, и этот телефон, безусловно, станет одним из самых ожидаемых средних классов смартфонов 2025 года.



