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СтарыйДед
Infinix выпустила новую модель серии Hot 50, оснащенную Helio G100 и аккумулятором 5000 мАч
Он обладает 16 ГБ оперативной памяти (включая 8 ГБ физической памяти + 8 ГБ расширенной виртуальной памяти) и встроенной памятью ёмкостью 256 ГБ.

Infinix Hot 50 Pro Plus оснащён изогнутым 3D-дисплеем AMOLED с диагональю 6.78 дюйма и разрешением 1080x2460 пикселей, что обеспечивает плотность пикселей 396 ppi. Одним из ключевых преимуществ этого дисплея является высокая частота обновления до 120 Гц, что делает изображение особенно плавным и реалистичным. Дизайн смартфона также стоит особого упоминания. Его толщина в 6,8 мм делает устройство особенно изысканным и современным. Для сравнения, предыдущая модель Hot 50 Pro было немного шире — 7,4 мм. Смартфон оснащён мощным процессором MediaTek Helio G100, изготовленным по 6-нанометровой технологии. Этот процессор включает в себя восьмиядерный CPU с двумя ядрами Cortex-A76 по 2.2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 по 2.0 ГГц, а также графический процессор Mali-G57 MC2. Hot 50 Pro Plus имеет 8 ГБ физической оперативной памяти, дополненной 8 ГБ расширенной виртуальной памяти, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Встроенная память устройства имеет ёмкость 256 ГБ, с возможностью расширения через слот microSDXC.

Данный смартфон также оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку, имеющую мощность в 33 Вт. Качество звука в Infinix Hot 50 Pro Plus на высоком уровне благодаря конструкции с двумя динамиками, настроенными известным аудиобрендом JBL. Новый телефон сертифицирован TUV SUD и, как утверждается, обеспечивает бесперебойную работу до 5 лет. Смартфон также поддерживает прикосновение мокрыми руками, а кроме того, оснащён технологией NFC. Камера устройства состоит из трёх модулей, с основным сенсором на 50 МП.

Infinix Hot 50 Pro Plus имеет пластиковую заднюю панель и пластиковую рамку. Смартфон также оснащён оптическим сенсором отпечатка пальцев, расположенным под экраном, а также сенсорами ускорения, вращения, приближения и компасом. Стоимость данного устройства на данный момент неизвестна. 

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