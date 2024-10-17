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СтарыйДед
Samsung GalaxyA36 прошёл тестирование в Geekbench с восьмиядерным процессором и появится в 2025 году
Также Samsung уже тестирует данное устройство с Android 15 на борту.

Компания Samsung, выпустившая свой смартфон среднего класса Galaxy A35 5G ещё в марте этого года, уже начала активную работу над его преемником - Galaxy A36. Недавно этот новый смартфон впервые появился на сайте тестирования производительности Geekbench, и несколько интересных деталей уже стали известны.

Устройство, прошедшее тесты на Geekbench, имеет номер модели SM-A366B, что, исходя из типичной для Samsung схемы наименования, позволяет уверенно заявить, что это именно Galaxy A36 5G. Самым интересным открытием стало то, что Samsung уже тестирует этот смартфон с предустановленной Android 15 на борту. Это особенно удивительно, учитывая, что Google только что выпустила Android 15 для своих телефонов Pixel, а Samsung, как ожидается, выпустит собственную версию на основе нового Android с серией Galaxy S25 в январе следующего года. Если Galaxy A36 будет поставляться с предустановленной Android 15, вероятно, можно ожидать, что он будет выпущен после серии S25, примерно в то же время, что и его предшественник Galaxy A35. Это означает, что выпуск смартфона, скорее всего, состоится в первом квартале 2025 года.Как и в случае с бюджетным Galaxy A16 5G, стоит также ожидать, что Galaxy A36 будет получать обновления Android и исправления безопасности в течение шести лет. Это значит, что смартфон потенциально может поддерживаться до Android 21.


Тесты на Geekbench показали, что устройство оснащено 6 ГБ оперативной памяти, хотя на момент запуска может быть доступна и версия с 8 ГБ. В одноядерном тесте устройство набрало 1060 баллов, а в многоядерном 3070 балла. При этом что касается чипсета, всё ещё нет точной информации, но есть несколько предположений. Тесты указывают на восьмиядерный процессор с четырьмя высокопроизводительными ядрами с тактовой частотой 2,4 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графика обрабатывается графическим процессором Adreno 710. Таким образом, чипом может стать либо Snapdragon 6 Gen 3, либо Snapdragon 7s Gen 2, оба из которых созданы по 4-нм техпроцессу Samsung Foundry.

Ранее в этом месяце уже появлялась информация о том, что Samsung уже начала работу над Galaxy A36. Были обнаружены две модели смартфона в базе данных IMEI: SM-A366B/DS и SM-A366U. Первая — это глобальная версия смартфона с поддержкой двух SIM-карт, отсюда и суффикс «/DS». Вторая — это версия, которая будет продаваться в США. А также помимо чипсета и оперативной памяти, ожидается, что Galaxy A36 будет иметь несколько других улучшений по сравнению с Galaxy A35. В частности, может быть улучшен дисплей, возможно до 6,6-дюймового Dynamic AMOLED 2x экрана и 120Hz частотой обновления. Камеры также могут быть обновлены, с возможным использованием 32 МП фронтальной камеры и 12 МП ультраширокоугольной камеры. Смартфон, вероятно, сохранит такие характеристики, как стереодинамики, IP67 рейтинг и аккумулятор на 5000 мА*ч с 25 Вт быстрой зарядкой.


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