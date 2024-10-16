Он также оснащён 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, поддерживающим технологию отображения True Tone.

После трехлетнего ожидания Apple наконец анонсировала новый iPad mini 7, который представляет собой значительное обновление популярной серии компактных планшетов. Этот выпуск остался без особого внимания - компания всего лишь опубликовала сообщение на своём сайте. iPad mini 7 уже доступен для предварительного заказа, а официальная дата релиза назначена на 23 октября. Цены на устройства следующие: версия с Wi-Fi: 560 долларов (примерно 54 300 рублей) за 128 ГБ, 670 долларов (примерно 65 200 рублей) за 256 ГБ и 910 долларов (примерно 88 200 рублей) за 512 ГБ. Версия с возможностью установки сим-карты: 700 долларов (примерно 67 900 рублей) за 128 ГБ, 810 долларов (примерно 78 700 рублей) за 256 ГБ и 1 050 долларов (примерно 101 800 рублей) за 512 ГБ. Новый iPad mini 7 выпущен в четырёх цветах: космический серый, синий, фиолетовый и звёздный свет. Дизайн устройства остался практически неизменным, но он по-прежнему привлекателен, благодаря металлическому корпусу из 100% переработанного алюминия и полноэкранному дизайну.

Что касается технических характеристик, то главным улучшением нового iPad mini 7 является чип A17 Pro, который обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью. Этот процессор оснащён 5-ядерным графическим процессором и поддерживает аппаратно-ускоренную трассировку лучей, что делает устройство более мощным для игр, редактирования фотографий и видео, а также приложений дополненной реальности (AR). Устройство также оснащено 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina с технологией True Tone, пиковой яркостью до 500 нит и широкой цветовой гаммой P3. Дисплей также отличается сверхнизкой отражательной способностью, что делает его комфортным для использования в различных условиях освещения.

Камеры нового iPad mini 7 также подверглись значительному обновлению. Основная камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором с технологией Focus Pixels и большой диафрагмой, что позволяет снимать чёткие видеоролики в 4K. Новый процессор обработки изображений (ISP) A17 Pro поддерживает функцию Smart HDR 4, которая делает снятые изображения более детальными. Фронтальная камера оснащена 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Кроме того, iPad mini 7 поддерживает интеллектуальные функции Apple, которые включают в себя инструменты для написания текста, улучшения Siri и инструмент для быстрого удаления нежелательных объектов из фона фотографий. Эти функции будут доступны через бесплатное программное обновление с iPadOS 18.1, которое, вероятно, будет выпущено в конце октября.

Устройство также совместимо с Apple Pencil Pro, который предлагает новые функции, такие как "сжатие" для переключения инструментов и цветов, тактильная обратная связь и новый встроенный гироскоп. Apple Pencil Pro также поддерживает сеть Find My, что позволяет легко находить потерянный стилус через приложение Find My. Новый iPad mini 7 также получил несколько других обновлений, включая поддержку Wi-Fi 6E для более быстрых соединений, Bluetooth 5.3 и улучшенный USB-C для быстрого передачи данных. Устройство теперь доступно только с eSIM, без слота для nano-SIM карты.