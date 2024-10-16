После трехлетнего ожидания Apple наконец анонсировала новый iPad mini 7, который представляет собой значительное обновление популярной серии компактных планшетов. Этот выпуск остался без особого внимания - компания всего лишь опубликовала сообщение на своём сайте. iPad mini 7 уже доступен для предварительного заказа, а официальная дата релиза назначена на 23 октября. Цены на устройства следующие: версия с Wi-Fi: 560 долларов (примерно 54 300 рублей) за 128 ГБ, 670 долларов (примерно 65 200 рублей) за 256 ГБ и 910 долларов (примерно 88 200 рублей) за 512 ГБ. Версия с возможностью установки сим-карты: 700 долларов (примерно 67 900 рублей) за 128 ГБ, 810 долларов (примерно 78 700 рублей) за 256 ГБ и 1 050 долларов (примерно 101 800 рублей) за 512 ГБ. Новый iPad mini 7 выпущен в четырёх цветах: космический серый, синий, фиолетовый и звёздный свет. Дизайн устройства остался практически неизменным, но он по-прежнему привлекателен, благодаря металлическому корпусу из 100% переработанного алюминия и полноэкранному дизайну.
Что касается технических характеристик, то главным улучшением нового iPad mini 7 является чип A17 Pro, который обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью. Этот процессор оснащён 5-ядерным графическим процессором и поддерживает аппаратно-ускоренную трассировку лучей, что делает устройство более мощным для игр, редактирования фотографий и видео, а также приложений дополненной реальности (AR). Устройство также оснащено 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina с технологией True Tone, пиковой яркостью до 500 нит и широкой цветовой гаммой P3. Дисплей также отличается сверхнизкой отражательной способностью, что делает его комфортным для использования в различных условиях освещения.
Камеры нового iPad mini 7 также подверглись значительному обновлению. Основная камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором с технологией Focus Pixels и большой диафрагмой, что позволяет снимать чёткие видеоролики в 4K. Новый процессор обработки изображений (ISP) A17 Pro поддерживает функцию Smart HDR 4, которая делает снятые изображения более детальными. Фронтальная камера оснащена 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Кроме того, iPad mini 7 поддерживает интеллектуальные функции Apple, которые включают в себя инструменты для написания текста, улучшения Siri и инструмент для быстрого удаления нежелательных объектов из фона фотографий. Эти функции будут доступны через бесплатное программное обновление с iPadOS 18.1, которое, вероятно, будет выпущено в конце октября.
Устройство также совместимо с Apple Pencil Pro, который предлагает новые функции, такие как "сжатие" для переключения инструментов и цветов, тактильная обратная связь и новый встроенный гироскоп. Apple Pencil Pro также поддерживает сеть Find My, что позволяет легко находить потерянный стилус через приложение Find My. Новый iPad mini 7 также получил несколько других обновлений, включая поддержку Wi-Fi 6E для более быстрых соединений, Bluetooth 5.3 и улучшенный USB-C для быстрого передачи данных. Устройство теперь доступно только с eSIM, без слота для nano-SIM карты.