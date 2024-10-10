Также он может поддерживать быструю зарядку 100 Вт/120 Вт.

Пока Xiaomi активно готовится к запуску своей новой флагманской серии Xiaomi 15 в конце этого месяца, её суббренд Redmi работает над своими следующими устройствами – линейкой Redmi K80. Ожидается, что эта линейка будет включать две модели: стандартный K80 и версию Pro. Недавно появившиеся подробности о Redmi K80 Pro, благодаря инсайдеру Digital Chat Station (DCS), позволяют понять, чего стоит ждать от этого устройства.

Одним из ключевых моментов в Redmi K80 Pro станет использование предстоящего процессора Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это не является большим сюрпризом, учитывая, что предыдущая модель K70 Pro уже оснащалась текущим топовым чипом Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Elite, как ожидается, будет первым 3-нм чипом Qualcomm, обеспечивая значительный прирост производительности, особенно в графическом процессоре, который должен повыситься на 56% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. DCS также предполагает, что Redmi K80 Pro будет оснащён массивным кремниевым аккумулятором ёмкостью 6000+ мА*ч. Это заметное улучшение по сравнению с аккумулятором K70 Pro, который имеет ёмкость 5000 мА*ч. Кремниевые батареи известны своей более высокой плотностью энергии по сравнению с традиционными литиевыми, что позволяет хранить больше энергии в меньшем пространстве. Это означает, что устройство не будет громоздким, несмотря на большую батарею, и может иметь ещё более тонкую конструкцию.

Кроме того, Redmi K80 Pro, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт/120 Вт, что является стандартом для современных флагманов. Однако ключевым дополнением к комфорту пользователя станет поддержка беспроводной зарядки, о которой упоминает DCS. Если это подтвердится, то это будет первый случай в серии Redmi K, предлагающий удобный способ зарядки смартфона без использования кабеля.