Apple склоняется к бирюзовому титановому цвету, поскольку в серии iPhone 16 уже есть бирюзовый оттенок.

Apple всегда была известна своей способностью удивлять пользователей новыми и инновационными решениями, и это особенно заметно в их подходе к цветовым схемам для серии iPhone. Даже модели iPhone Pro и Pro Max, которые обычно отличаются более сдержанными и элегантными цветами, не являются исключением из этого правила. Обычно, версии iPhone Pro и Pro Max выпускаются в более консервативных цветах, таких как чёрный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан для моделей iPhone 15 Pro и Pro Max. Эти цвета соответствуют позиционированию Apple как производителя высококлассных и дорогих смартфонов. Однако, в последнее время компания стала экспериментировать с более разнообразными и яркими цветовыми решениями.

бирюзово-титановый цвет

В этом году, с выпуском серии iPhone 16, Apple представила целый спектр цветов, которые удовлетворят любой вкус и случай. Согласно последним данным, iPhone 16 и его старшая модель iPhone 16 Plus будут доступны в семи различных цветах, включая традиционные чёрный, розовый, синий, желтый и зелёный, а также два новых оттенка – белый и ярко-фиолетовый.

зелёный титан

По словам надёжных источников, Apple рассматривает несколько внутренних цветовых кодов для iPhone 17 Pro. Среди них бирюзово-титановый цвет (#004349), зелёный титан (#4f00b7) и тёмно-зелёный титан (#003800). Бирюзово-титановый цвет, который уже появился в серии iPhone 16 и получил положительный отклик от покупателей, выглядит как наиболее вероятный выбор для iPhone 17 Pro. Этот цвет не только свежий и яркий, но и отлично вписывается в современную эстетику Apple. Зелёный-титановый и тёмно-зелёный титановый цвета, хотя и привлекательны, могут быть слишком обычными или слишком непривлекательными для модели, стоимостью более 1000 долларов.

тёмно-зелёный титан

Помимо новых цветовых схем, есть слухи о том, что Apple может отказаться от матового титанового покрытия, использованного в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, в пользу более гладкого и глянцевого покрытия. Это изменение придаст устройствам более классический и элегантный вид, сохраняя при этом прочность титана.