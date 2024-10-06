При этом рыночная цена на самую топовую версию смартфона не превысит цены на iPhone 16.

В последнее время появились интересные детали о грядущей серии смартфонов Huawei Mate 70, которые позволяют сделать несколько важных выводов об их характеристиках, ценах и дате выпуска. Согласно источникам, близким к Huawei, общая стоимость производства моделей серии Huawei Mate 70 на 30% выше, чем у серии Apple iPhone 16. Однако, несмотря на эти повышенные затраты, цены на эти модели не будут выше, чем у iPhone 16. Это связано с тем, что ключевые компоненты серии Huawei Mate 70, такие как экран, матрица CMOS, чипы управления питанием и другие комплектующие, выбраны самые дорогие из имеющихся, что приводит к значительному увеличению производственных затрат.

Предполагается, что серия Huawei Mate 70 будет включать несколько моделей: Huawei Mate 70, Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate 70 Pro+, и эксклюзивную версию Huawei Mate 70 RS Ultimate.

Цены на эти модели уже стали известны: стандартный Mate 70 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 5999 юаней (примерно 80 500 рублей), Mate 70 Pro в аналогичной конфигурации — 6999 юаней (примерно 94 000 рублей), Mate 70 Pro+ с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища — 8999 юаней (примерно 120 700 рублей), а флагманский Mate 70 Ultimate с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 10 999 юаней (примерно 147 500 рублей).

Серия Huawei Mate 70 планируется к выпуску в ноябре этого года. Все модели будут оснащены 1,5K OLED-экранами, иметь как прямой, так и изогнутый дизайн. Смартфоны будут оборудованы большими батареями, поддержкой быстрой зарядки, а также основной камерой с большим сенсором, разработанным совместно с китайским производителем CMOS Haowei. Некоторые модели будут оснащены перископическим телезумом.

Одним из ключевых отличий новой серии будет использование операционной системы HarmonyOS NEXT, которая полностью откажется от кода и приложений Android. Это сделает Huawei Mate 70 первым флагманом компании, работающим без поддержки Android.