Данный смартфон работает на базе Snapdragon 6 Gen 3 и обладает тем же датчиком камеры, что и Xiaomi Redmi Note 14.

Motorola недавно представила свой новый смартфон, Motorola Moto G75. Данный смартфон имеет размеры 166,09 x 77,24 x 8,34 мм и весит 205 граммов в варианте с матовой отделкой. Варианты с веганской кожей немного толще и тяжелее, с размерами 166,09 x 77,24 x 8,44 мм и весом 208 граммов. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от воды, пыли и экстремальных условий окружающей среды, включая погружение под воду до 1.2 метров и значительные изменения температуры и давления.

Moto G75 оснащён 6.78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2388 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет максимальную яркость до 1000 нит и технологию Display Color Boost для улучшения видимости и цветовой точности. Дисплей дополнительно защищён Corning Gorilla Glass 5. Смартфон также оборудован стерео динамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, обеспечивая качественный звуковой опыт. Кроме того, он оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который обеспечивает плавную работу и необходимую производительность. Смартфон поставляется с 8 ГБ LPDDR4x RAM и 256 ГБ UFS 2.2 флеш-памятью, которую можно расширить с помощью карты MicroSD до 1 ТБ.

Его система камер включает в себя 50 МП основной камеру с датчиком Sony LYTIA 600, оптической стабилизацией изображения (OIS) и технологией Quad Pixel. В дополнение к основной камере, есть 8 МП сверхширокоугольная камера и 16 МП фронтальная камера. Камера также поддерживает различные AI-функции, такие как Magic Editor, Magic Eraser и Photo Unblur. Смартфон оснащён аккумулятором на 5000 мА*ч с поддержкой 30 Вт TurboPower проводной зарядки и 15 Вт беспроводной зарядки. Moto G75 работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом MyUX. Motorola гарантирует пять обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности. Moto G75 будет доступен в Европе, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе по цене €299. Смартфон предлагается в трёх цветовых вариантах: Aqua Blue, Charcoal Grey и Succulent Green. Однако точные даты выпуска на всех рынках ещё не объявлены.