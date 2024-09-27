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СтарыйДед
Lenovo запустила предзаказы на ноутбук Xiaoxin 14 Snapdragon AI Yuanqi Edition
Его преимущества в том, что он оснащён платформой Snapdragon X Plus и интеллектуальной системой охлаждения TYPHOON 2.0.

26 сентября 2024 года Lenovo официально запустила предварительное бронирование для своей новой модели ноутбука - Lenovo Xiaoxin 14 Snapdragon AI Yuanqi Edition. Данный ноутбук оборудован 32 ГБ оперативной памяти и высокоскоростным твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ, что обеспечивает быструю передачу данных и многозадачность в сочетании с высокоскоростным интерфейсом PCle 4.0. При этом его чипсет Qualcomm Snapdragon X Plus обладает вычислительной мощностью AI в 45 трлн операций в секунду (TOPS). Одним из ключевых преимуществ новой модели является её энергопотребление. Технология автономной работы снижает энергопотребление всей машины примерно на 60%.

Ноутбук отличается тонким и легким дизайном, изготовленным из алюминиевого материала собственной разработки Lenovo. Вес ноутбука составляет около 1,46 кг, а толщина - около 16,9 мм, что делает его идеальным для мобильного офиса и путешествий. Lenovo Xiaoxin 14 Snapdragon AI Yuanqi Edition оснащён интеллектуальной системой охлаждения TYPHOON 2.0, которая прошла 21 тест качества. Пользователи могут регулировать охлаждение, нажав Fn + Q, что активирует большой вентилятор и двойные тепловые трубки. Эта система обеспечивает эффективный отвод тепла и поддерживает высокую производительность и стабильную работу устройства.

Экран ноутбука имеет соотношение сторон 16:10 и узкую четырëхстороннюю рамку, обеспечивая соотношение экрана к корпусу на 91%. Экран поддерживает цветовой охват sRGB 100% и имеет двойную сертификацию защиты глаз Rhine. Кроме того, ноутбук оснащён камерой высокого разрешения 1080P. Также Lenovo Xiaoxin 14 Snapdragon AI Yuanqi Edition оборудован богатым набором интерфейсов, включая двойной USB-C, двойной USB-A, HDMI и другие. Однако, стоит отметить, что в этой модели отсутствуют возможности подключения Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Цена стандартной версии с 32 ГБ памяти и 1 ТБ твердотельным накопителем составляет 5999 юаней.

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