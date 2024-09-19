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СтарыйДед
Компактный смартфон Vivo X200 Mini получит совершенно новый основной датчик Sony IMX06C
Стали известны подробные характеристики системы камер смартфона Vivo X200 Mini.

Компания Vivo уже объявила о предстоящей презентации своей новой серии смартфонов X200, которая состоится 14 октября. В этом году линейка будет включать новую компактную модель, вероятно, названную Vivo X200 Mini. И теперь ключевые характеристики этого устройства стали известны благодаря утечкам от инсайдера Digital Chat Station (DCS).

Одним из главных достоинств Vivo X200 Mini станет его камера. Устройство будет оснащено тройной камерой с 50-мегапиксельной основной камерой. Основной модуль будет использовать новый датчик изображения Sony IMX06C с большим размером 1/1,28 дюйма и апертурой f/1,57. Этот датчик, вероятно, дебютирует в серии Vivo X200 и обещает высокое качество снимков. Кроме основной камеры, в состав системы камер войдут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung JN1, а также 50-мегапиксельный перископический датчик Sony IMX882 с фокусным расстоянием 70 мм и диафрагмой f/2,57 для съёмки с увеличением. Телеобъектив должен обеспечивать 10-кратный гибридный зум, а также возможности макросъëмки.

Ранее стало известно, что Vivo X200 Mini будет работать на чипсете Dimensity 9400, который также будет использоваться в моделях X200 и X200 Pro. Этот процессор, произведенный по 3-нм технологическому процессу TSMC, включает в себя восемь ядер, в том числе одно супер-ядро с частотой 3,64 ГГц, три больших ядра с частотой 2,80 ГГц и четыре меньших ядра с частотой 2,10 ГГц. Кроме того, он оснащён графическим процессором Mali-G925 Immortalis MC12. Питать устройство будет кремниевый аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч или 5600 мА*ч. Также у него будет установлен 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

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