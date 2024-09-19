Intel собирается выпустить серию Core 200, которая, как ожидается, станет очередным обновлением Raptor Lake, а AMD готовит серию Ryzen 200 без AI.

Совсем недавно Intel представила свою новую серию процессоров Core Ultra 200V, известную под кодовым названием Lunar Lake. Эта серия обещает значительные улучшения в области энергопотребления, производительности ядер, графики и искусственного интеллекта (ИИ). Lunar Lake обеспечивает до 50% экономии энергии по сравнению с предыдущей серией Meteor Lake, что заметно увеличивает время автономной работы ноутбуков. Кроме того, интегрированная графика Lunar Lake показывает повышение производительности до 1,5 раз. А комбинированная мощность НПУ, GPU и CPU достигает до 120 триллионов операций в секунду, что в три раза превышает ИИ-производительность предыдущей серии.

В следующем месяце Intel планирует выпустить линейку настольных процессоров Arrow Lake, которая будет частью серии Core Ultra 200. Arrow Lake обещает ещё больше повышения производительности и эффективности по сравнению с 13-й и 14-й сериями процессоров. Также слухи указывают на то, что Intel может выпустить ещё одну линейку процессоров под названием Core 200, без слова «Ultra». Эта линейка, предположительно, будет ещё одним обновлением Raptor Lake, третьим в своём роде. Отсутствие приписки «Ultra» может быть связано с тем, что линейка Raptor Lake изначально не будет иметь НПУ (нейронного процессорного блока).

В свою очередь, AMD готовится выпустить Hawk Point Refresh, который, вероятно, будет называться Ryzen 200, без «AI» в названии. Это будет третья линейка процессоров Zen 4 от компании. Отсутствие «AI» в названии может быть связано с тем, что этот процессор будет использовать тот же самый первый XDNA NPU, представленный в Phoenix Point, который не достаточно быстр для соответствия требованиям программы Microsoft Copilot+ для ПК. Если AMD действительно планирует выпустить ребрендинговые процессоры Hawk Point с новым названием, это может создать путаницу. Не будет очевидного способа определить, основаны ли процессоры в линейке на Zen 4.

Новая линейка Intel Core 200, как сообщается, будет запущена в конце года, а AMD выпустит Ryzen 200 в следующем году. Однако все это пока находится на стадии слухов, и хотя сообщения от данного источника часто оказываются верными, Raptor Lake и Zen 4 на самом деле не обязательно должны быть частью разных линеек.