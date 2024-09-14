Компания позиционирует их как устройства среднего класса, каждое из которых предусмотрено для своих задач.

После успешного запуска в начале этого года только в Китае, компания Meizu теперь готовится представить свои последние смартфоны, Note 21 и Note 21 Pro, на международном рынке. Эти устройства будут доступны в нескольких регионах, включая Азию, Латинскую Америку, Ближний Восток и страны СНГ.

Обе модели Note 21 оснащены большими ЖК-дисплеями с разрешением FHD+. Стандартный Note 21 предлагает 6,74-дюймовую панель с частотой обновления 90 Гц, а Note 21 Pro, в свою очередь, увеличивает размер дисплея до 6,78 дюймов и повышает частоту обновления до 120 Гц, что делает его ещё более отзывчивым. В качестве селфи-камеры в Note 21 используется 8-мегапиксельная камера, тогда как в Note 21 Pro установлена более мощная 13-мегапиксельная камера. Задние камеры также имеют различия. Стандартный Note 21 оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Note 21 Pro, в свою очередь, обладает 64-мегапиксельным основным датчиком и тем же 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Meizu по каким-то причинам пока не раскрыла конкретный восьмиядерный чипсет, на котором работает стандартный Note 21. Но при этом известно, что Note 21 Pro получает MediaTek Helio G99, процессор, который обычно встречается в бюджетных устройствах. Оба телефона поставляются с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD. И несмотря на недавнее внимание Meizu к искусственному интеллекту (ИИ), ни на одном из смартфонов нет упоминаний о функциях на базе ИИ. Подробности о программном обеспечении также отсутствуют, но можно с уверенностью предположить, что оба будут работать на FlymeOS от Meizu.

Ситуация с аккумулятором довольно интересная. Note 21 может похвастаться мощной батареей на 6000 мА*ч в паре с зарядкой 18 Вт, отдавая приоритет долговечности, а не скорости. А Note 21 Pro выбирает меньшую батарею на 4950 мА*ч с более быстрой зарядкой 30 Вт. В настоящее время Meizu не раскрывает цены или конкретные даты запуска, но обещает вскоре предоставить больше подробностей. Варианты цветов включают Gulf Blue, Diamond Black и Ivory для Note 21, а также Bay Blue, Sandstone и Marble для Pro.