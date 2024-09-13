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СтарыйДед
OnePlus 13 с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4,экраном 2К и батареей 6000 мАч выйдет в октябре
При этом стартовая цена OnePlus 13 может быть завышенной.

Компания OnePlus продолжает совершенствовать свои флагманские смартфоны, и следующим поколением станет OnePlus 13. ONEPLUS CLUB обобщил доступную информацию о новом устройстве, которое получит значительные улучшения по сравнению с предыдущими поколениями.

Хотя внешний вид OnePlus 13 будет иметь некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью, ожидается, что он сохранит круглый модуль камеры сзади с логотипом Hasselblad. Однако, согласно другим данным, возможен переход к прямоугольному дизайну блока камеры, расположенному посередине или на левой стороне задней панели смартфона. Что касается его технических характеристик, то OnePlus 13 станет одним из первых смартфонов, оснащенных Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Он будет оснащён 6,82-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц и технологией LTPO. Разрешение экрана составит 1440×3169 пикселей, достигая уровня 2K, а максимальная яркость может достигать 4500 нит. OnePlus 13 будет оснащён сенсорами линейки Sony Lytia для всех трёх задних камер. Основная камера получит сенсор Sony Lytia 808 (Sony LYT-808), а два других датчика будут использовать Sony Lytia 600 (Sony LYT-600). Это обновление позволит компании поддерживать единообразие и сделать конфигурацию камеры более функциональной, чем когда-либо прежде.

Ёмкость аккумулятора OnePlus 13 будет увеличена с 5400 мА*ч, как у OnePlus 12, до 6000 мА*ч. Однако, из-за увеличения размера и веса батареи, возможен отказ от поддержки беспроводной зарядки. Но он всё же будет поддерживать проводную зарядку 100 Вт. Кроме того, он получит ультразвуковую разблокировку по отпечатку пальца, пыленепроницаемостью и водонепроницаемостью IP69, поддержкой Wi-Fi 7 и интерфейсом USB Type-C 3.2. Также известно, что из-за роста цен на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и новые чипы памяти, стартовая цена OnePlus 13 также может измениться. Выпуск смартфона запланирован на конец октября 2024 года.

#смартфон #смартфон 2024 #oneplus #oneplus 13 #oneplus 13r
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