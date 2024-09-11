Это устройство предназначенное для просмотра невооруженным глазом 3D-контента.

В начале сентября 2024 года в Пекине состоялся девятый саммит Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС), который собрал более 50 лидеров африканских стран, представителей африканских региональных организаций и международных организаций. Этот саммит стал важным событием, подчеркивающим совместные усилия Китая и Африки в продвижении модернизации и высоких технологий.

Одним из ключевых моментов саммита стало представление 3D-планшета Nubia Pad 3D II от компании ZTE. Этот планшет, оснащённый технологией Neovision 3D Anytime, был выбран в качестве национального дипломатического подарка и вручён главам африканских государств вместе с другими традиционными китайскими ремесленными изделиями. Nubia Pad 3D II представляет собой мощный 3D-продукт, предназначенный для просмотра 3D-контента невооруженным глазом. Он оснащён 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2,5K и соотношением сторон 16:10, а также высокой частотой обновления 144 Гц. По сравнению с первым поколением, разрешение 3D-экрана Nubia Pad 3D II на 80% выше, а яркость экрана увеличена на 100%. Технология Neovision 3D Anytime, основанная на алгоритме глубокого обучения нейронной сети искусственного интеллекта, позволяет напрямую конвертировать контент в различных приложениях в 3D всего одним касанием в любое время и в любом месте.

Nubia Pad 3D II также оснащён механизмом отслеживания движений глаз на базе искусственного интеллекта, который использует высокоскоростные визуальные датчики и алгоритмы обнаружения глаз для повышения скорости отклика и точного позиционирования глаз пользователя в реальном времени. Угол обзора 86 градусов обеспечивает 3D-изображение практически с любого направления. Планшет оснащён высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, памятью LPDDR5X и высокоскоростным хранилищем UFS4.0 емкостью 512 ГБ, что обеспечивает плавную скорость работы и достаточно места для хранения, а аккумулятор имеет ёмкость 10000 мА*ч. Дополнительно, четыре симметричных динамика и звуковые эффекты DTS:X Ultra 3D. Камеры планшета, включая 13-мегапиксельную заднюю двойную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную двойную камеру, обеспечивают удобство для панорамной 3D-съемки.

Саммит ФКАС 2024 года не только продемонстрировал технологические достижения, но и подчеркнул глубокую традиционную дружбу между Африкой и Китаем. Лидеры африканских стран высоко оценили результаты, достигнутые с момента создания ФКАС, и поддержали предложенные председателем Си Цзиньпином 10 планов партнерских действий для совместного продвижения модернизации. Были приняты Пекинская декларация о создании всепогодного китайско-африканского сообщества единой судьбы в новую эпоху и Пекинский план действий ФКАС на 2025-2027 годы.