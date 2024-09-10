Кроме того, опубликованы фотографии дизайна модуля камер.

10 сентября в Интернете появились реальные фотографии устройства Oppo Find X8, давшие первое представление о дизайне и характеристиках нового флагманского смартфона. На представленных изображениях видно, что Oppo Find X8 имеет центрированный дизайн «умного острова» с очень узкими рамками, что делает устройство более привлекательным. Значки ColorOS 15 не сильно изменились, и AI Xiaobu рекомендует поддерживать переключение страниц. Это говорит о том, что интерфейс операционной системы остается интуитивно понятным и удобным для пользователей.

Хотя на представленных фотографиях не показан дизайн задней панели нового телефона, другие источники предоставили подробную информацию о конструкции задней части Oppo Find X8. Модуль задней камеры имеет квадратную конструкцию с четырьмя углами, имеющими определенную степень кривизны, что делает общий вид более округлым. Кроме того, устройство имеет прямоугольную конструкцию средней рамки, которая отличается от стиля предыдущей серии Find X.

Что касается его характеристик, то устройство будет оснащено чипом MediaTek Dimensity 9400, который обеспечит высокую производительность и эффективность. Oppo Find X8 будет оснащён 6,7-дюймовым прямым экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон будет оснащён тремя задними камерами: 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 3-кратным перископическим телеобъективом. Это позволит пользователям получать высококачественные фотографии в различных условиях.

Также известно, что данный смартфон будет оснащён аккумулятором большой ёмкости, примерно 5600 мА*ч, который поддерживает супер-флэш-зарядку мощностью 100 Вт. Это обеспечит быструю зарядку и длительную автономную работу. Oppo Find X8 также имеет функции пыле- и водонепроницаемости уровня IP68 или IP69, что делает его более надежным и долговечным. Кроме того, стандартная версия поддерживает беспроводную зарядку, чего не было в предыдущей серии Find X7.

Серия Oppo Find X8 ожидается в октябре 2024 года. Хотя точные даты глобального запуска ещё не объявлены, ожидается, что устройства будут доступны не только в Китае, но и на других рынках.