Компания позиционирует их как самые тонкие смарт-часы из всей серии.

10 сентября по пекинскому времени компания Apple провела свою ежегодную осеннюю конференцию, на которой были представлены новые продукты, включая iPhone 16 и Apple Watch Series 10. Новые часы Apple Watch Series 10 оснащены самыми большими дисплеями среди всех моделей Apple Watch. Экраны увеличились до 45мм и 49мм, что соответствует размерам текущей Apple Watch Ultra. Новый дизайн также включает в себя более тонкий корпус, что делает часы легче и более эргономичными. Толщина корпуса сократилась до 9,7 мм, что заметно по сравнению с предыдущими моделями.

Новые часы оснащены улучшенными OLED-экранами, которые обеспечивают более высокую мощность и эффективность. Использование технологии LTPO (низкотемпературного поликристаллического оксида) в OLED-дисплеях позволяет повысить энергетическую эффективность, что может привести к увеличению времени автономной работы или улучшению качества дисплея без дополнительного энергопотребления. Apple Watch Series 10 изготовлены из блестящего алюминия и доступны в четырёх цветах: розовое золото, серебро, черный и титан. Это разнообразие цветов позволяет пользователям выбрать вариант, соответствующий их личному стилю.

Новые часы оснащены чипом Apple S10 и четырëхъядерным блоком нейронной сети, который поддерживает различные функции, включая обнаружение автомобильных аварий, а также снижение шума при совершении звонков с их помощью. Кроме того, в Apple Watch Series 10 добавлены новые функции здоровья, такие как мониторинг апноэ во сне, что может помочь избежать опасностей, связанных с этой болезнью. Для любителей спорта новые часы предлагают встроенный измеритель глубины и датчик температуры воды, которые можно использовать во время плавания или дайвинга. Также имеется функция обнаружения приливов, которая может отображать данные за последний месяц.

Apple Watch Series 10 поддерживают быструю зарядку, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% за 30 минут. Кроме того, часы обеспечивают до 18 часов автономной работы, что делает их удобными для повседневного использования. В целом, Apple Watch Series 10 представляют собой значительный шаг вперед в линейке умных часов Apple, сочетая в себе улучшенный дизайн, новые функции здоровья и спортивные возможности. Цены на новые часы начинаются от 399 долларов.