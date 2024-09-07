Одним из наиболее интересных аспектов серии Magic 7 станет представление нового AI Agent, который может позиционировать её как флагманское устройство на базе искусственного интеллекта или «телефон с искусственным интеллектом».

В последнее время появилось множество утечек, касающихся будущей серии смартфонов Honor Magic 7, которая, как ожидается, будет представлена в январе 2025 года. Из просочившихся фотографий, опубликованных пользователем Weibo, видно, что серия Honor Magic 7 продолжит использовать дисплей с четырьмя изгибами одинаковой глубины, что станет продолжением дизайна предыдущих моделей.

Honor Magic 7 Pro будет иметь централизованный вырез в форме таблетки для селфи-камеры и дополнительного датчика. Однако этот вырез, судя по изображениям, немного меньше, чем у Honor Magic 6 Pro. Флагман также сохранит плоскую среднюю рамку и аналогичные закругленные углы, что делает его визуально привлекательным и удобным в использовании.

Что касается технических характеристик, слухи говорят о том, что Honor тестирует телефон с 50-мегапиксельной OmniVision OV50H в качестве основного датчика и Sony IMX882 в качестве перископического телеобъектива. Кроме того, ожидается, что серия Magic 7 предложит улучшенные возможности обработки изображений, что сделает его ещё более привлекательным для фотолюбителей.

Грядущая серия, вероятно, будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который должен быть представлен в октябре 2024 года. Это будет означать, что Honor Magic 7 Pro станет одним из первых смартфонов, оснащённых этой мощной платформой. Батарея, как ожидается, будет представлена в виде кремниево-углеродной батареи с анодом, что обеспечит высокую плотность энергии и длительное время автономной работы.

Но при этом одним из наиболее интересных аспектов серии Magic 7 станет представление нового AI Agent, который может позиционировать её как флагманское устройство на базе искусственного интеллекта или «телефон с искусственным интеллектом». Это нововведение может существенно улучшить пользовательский опыт и предоставить новые возможности для взаимодействия с устройством.